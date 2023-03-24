Coyotes usan TikTok para llevar migrantes a Estados Unidos

Con una foto de personas, vestidas de camuflaje, pernoctando entre arbustos en un lugar árido, es como coyotes hoy se promocionan en TikTok.

Pero la app no solo es usado como plataforma publicitaria por "polleros" o "coyotes". Andrea, de 25 años, y su amiga Beatriz, de 29, que salieron de Venezuela en octubre pasado, encontraron consejos en TikTok para sortear puntos críticos como el Darién, la selva colombo-panameña donde muchos mueren en accidentes o asesinados.

Otro perfil de Tik Tok que ofrece pasar a migrantes por Tamaulipas (noreste), duramente golpeado por la violencia del narcotráfico, incluye una fotografía de menores a bordo de un bote inflable en un río.

"También hacemos cruces con niños y familia", señala el aviso del coyote.

Cuentas similares se replican por decenas en Guatemala, Colombia y Ecuador.

Bajo la etiqueta #pollero también se oferta "trabajo seguro" para conductores en Arizona con pagos de 3,000 a 15,000 dólares. "Si tienes auto y quieres hacer dinero fácil, escríbeme", indica un mensaje en inglés.

La publicidad de los "coyotes" circula pese a que viola normas de TikTok, que prohíbe la "promoción y facilitación de actividades delictivas".

En el tercer trimestre de 2022, TikTok eliminó por su propia iniciativa 82% de los videos ligados a prácticas delincuenciales.

Revealed that people smugglers are using social media platforms like Instagram, Facebook and Tik Tok to offer migrants a guarantee of entry into the UK for cash. pic.twitter.com/Y9nUm5TF9G — UK Justice Forum 🇬🇧 Latest Video News Updates! (@Justice_forum) July 23, 2021

Tik Tok como facilitador de fraudes

Pero en TikTok, no siempre los anuncios son reales. Un informe de la OIM publicado en febrero corrobora que TikTok es usado por traficantes como "medio de promoción" para mostrar en video "casos exitosos de cruces irregulares".

También advierte que este delito abre la puerta a otros crímenes como la explotación sexual de menores.

La organización encuestó a 531 migrantes en tránsito, de los cuales 64% aseguraron haber accedido a un teléfono inteligente e internet durante el viaje.

