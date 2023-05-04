Criminales ya utilizan Inteligencia Artificial para extorsiones telefónicas

Los delincuentes cada vez aprovechan más la tecnología para cometer actos criminales, tal como le ocurrió recientemente a Jennifer DeStefan en la ciudad de Scottsdale, Arizona, Estados Unidos, quien denunció como los criminales emplean Inteligencia Artificial para clonar la voz de sus víctimas y así lograr extorsiones telefónicas.

De acuerdo con la narración de Jennifer DeStefano, una madre de Arizona, fue durante una tarde de primavera cuando recibió una llamada telefónica de un número desconocido que la marcaría de por vida. En ella se escuchaba de fondo la voz de su hija mayor gritando como si fuera torturada y en un primer plano a los criminales solicitar cerca de 1 millón de dólares por su rescate.

En primera instancia DeStefano entró en pánico e hizo todo a su alcance para conseguir el efectivo que era solicitado por los criminales, solicitando ayuda a amigos y familiares, posteriormente luego de hacer la denuncia correspondiente logró entrar en calma para darse cuenta de que todo se trataba de Inteligencia Artificial.

Así fueron los momentos de pánico de Jennifer DeStefano durante la extorsión

La hija de Jennifer, de 15 años de edad, se encontraba fuera del país debido a un viaje de "entrenamiento" que había planeado con sus amigas desde hace tiempo, lo que dificultaba su localización al momento de la llamada.

En total fueron 4 minutos de terror, donde la madre de familia asegura pidió ayuda de inmediato a otros mamás que colaboraron para llamar al número de emergencia, mientras su familia intentaba comunicarse al número de la pequeña.

La Inteligencia Artificial a un paso más cerca de los criminales|Pexels

Finalmente y tras trágicos momentos de terror, la familia logró localizar a Brianna; sin embargo, aunque todo terminó en un feliz desenlace para la familia quedó expuesto el nuevo modus operandi de los criminales.

DeStefano no se quedó de brazos cruzados e interpuso la denuncia correspondiente ante el 911, apuntando que al principio la voz de su hija parecía casi real debido a que hoy en día los extorsionadores clonan voz de amigos o familiares para lograr su cometido.