Criogenización: En Arizona congelan personas esperando revivirlas

El tiempo y muerte están “en pausa” para al menos 199 personas en Scottsdale, Arizona, Estados Unidos, ello, porque se encuentran congeladas en un tratamiento de criogenización, esperando en algún momento volver a la vida.

Los cuerpos y cerebros de estas personas se encuentran en tanques llenos de nitrógeno líquido para ser criopreservados hasta que los científicos encuentren la forma de revivirlos.

Muchos de los pacientes de criogenización, como los llama Alcor Life Extensión Foundation, son personas que padecían cáncer terminal, ELA u otras enfermedades que actualmente no tienen cura.

La criogenización se basa en la anticipación y en la esperanza de que algún día la ciencia avance lo suficiente como para restaurar a los humanos criopreservados. Alcor no hace promesas ni da garantías, pero eso no ha impedido que la gente le dé su dinero a la empresa.

¿Qué es la criogenización?

De acuerdo con Alcor Life Extensión Foundation, la criogenización “es la práctica de preservar la vida al detener el proceso de muerte utilizando temperaturas bajo cero con la intención de restaurar la buena salud con tecnología médica en el futuro”.

La compañía explica que la criogenización es un experimento en el que se congelan los cuerpos humanos para impedir el funcionamiento del corazón, el cerebro y los demás órganos para lograr su conservación.

There are so many advancements happening at #Alcor! Check out our Director of Innovation, Steve Graber, discuss improvements and projects: https://t.co/Su6lI0AezD pic.twitter.com/17Vk2HLxJ1 — Alcor Life Extension Foundation (@AlcorCryonics) October 5, 2022

Actualmente ningún paciente bajo criogenización ha sido revivido, sin embargo, los científicos tienen la confianza en que la “reactivación” puede ser posible.

“Llegamos a una etapa en la que los médicos de hoy se han dado por vencidos. La medicina y la tecnología de hoy no son suficientes para mantenerlo en marcha. Pero estamos diciendo que en lugar de simplemente deshacerse del paciente, dárnoslo. Vamos a estabilizarlos, evitar que empeoren y retenerlos durante el tiempo que sea necesario para que la tecnología se ponga al día y les permita volver a la vida y seguir viviendo”, dijo el ex director ejecutivo de Alcor, Max More

¿Quién es y cuantos años tiene la persona más joven en ser criogenizada?

Matheryn Naovaratpong es la persona más joven en ser congelada por criogenización. Matheryn Naovaratpong era una niña originaria de Tailandia que tenía tan solo dos años de edad cuando falleció por el cáncer de cerebro que padecía.

Sus padres eran médicos y ella tuvo múltiples cirugías cerebrales, sin embargo nada funcionó para salvarle la vida. En 2015, la niña falleció y los papás contactaron con la empresa de criogenización en Arizona.

El ex director ejecutivo de Alcor, Max More, señaló que el caso de Naovaratpong es de los pocos conocidos sobre criogenización, al igual que el de Hal Finney, quien murió de ELA, y es conocido en la comunidad de criptomonedas por ser el destinatario de la primera transacción de bitcoin.

El legendario beisbolista Ted Williams, que murió en 2002, es actualmente uno de los pacientes congelados de Alcor.

Además, algunos famosos han dejado ver su intención de ser conservados a través de la criogenización, como Paris Hilton y Simon Coldwell.

Los rumores sobre la congelación de Walt Disney han circulado durante décadas, pero eso fue desacreditado por su propia familia.

¿Cuánto cuesta conservar un cuerpo con criogenización en Arizona?

Cuesta un mínimo de 200 mil dólares para congelar un cuerpo y 80 mil dólares solo para el cerebro. Alcor dice que la gran mayoría de sus afiliados no tienen ese dinero, por lo que utilizan un seguro de vida igual a ese monto, convirtiendo a Alcor en el beneficiario de la póliza.

