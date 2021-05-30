Investigan departamento de Cristiano Ronaldo en Portugal

Autoridades locales investigan un departamento que Cristiano Ronaldo adquirió por 7.2 millones de dólares por una estructura metálica que no estaba en el plano original de la propiedad, en Lisboa, Portugal.

De acuerdo con medios locales, el departamento de Cristiano Ronaldo está ubicado en una de las zonas residenciales más caras de Lisboa, frente al parque Eduardo VII. Es de 288 m2, cuenta con spa, sala de cine y dos piscinas. Además, tiene vista al Río Tajo.

Sin embargo, el Ayuntamiento local detectó que el departamento tiene una estructura metálica que no estaba contemplada en el plano original, por lo que inspectores comenzarán una investigación para verificar si fue realizada una modificación ya que las autoridades no autorizaron ningún cambio en la construcción desde 2020.

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Las modificaciones que supuestamente no fueron aprobadas por el Ayuntamiento corresponderían a una estructura metálica construida en la azotea del departamento.

El alcalde de Lisboa, en Portugal, Fernando Medina, mencionó que hasta el momento no hay una denuncia porque no se ha comprobado la modificación del departamento de Cristiano Ronaldo.

Además, el arquitecto del proyecto, José Mateus, calificó como una “falta de respeto” contra él y los vecinos del lugar, la modificación en el inmueble.

¿Cómo detectaron la modificación en el departamento de Cristiano Ronaldo?

Las autoridades de Portugal detectaron la modificación en el departamento de Cristiano Ronaldo luego de una serie de imágenes que publicó su esposa, Georgina Rodríguez, en las redes sociales.

En las imágenes aparece la pareja y sus hijos mientras conviven en la terraza del lujoso departamento. En una de las fotografías aparece la estructura por la que las autoridades investigan el inmueble.

En un video de la propiedad aparece la zona de Portugal en la que se ubica el departamento de Cristiano Ronaldo, así como las amenidades con las que cuenta.

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