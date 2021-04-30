Tiktoker muere atropellado durante truco en vivo en Rusia

Las redes sociales pueden ser medios para difundir acrobacias o retos peligrosos, pero quienes los realizan incluso han terminado en la cárcel, tal como le ocurrió a un joven de 24 años en Rusia, quien está acusado de atropellar a su primo, un tiktoker que murió cuando realizaban un reto viral.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió en Baláshija, región de Moscú, cuando unos jóvenes querían transmitir en vivo un peligroso turco que involucra un vehículo.

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El reto consistía en crear una estructura con empaques de papel higiénico y alfombras de automóviles, uno de ellos, a bordo de un vehículo, debía acelerar para chocar y lanzar por el aire la estructura, a fin de que el tiktoker que estuviera encima de ellas cayera detrás del coche.

Sin embargo, el tiktoker cayó antes de la estructura y justo cuando su primo aceleró el vehículo lo atropelló, quedando el hecho registrado en vivo para la plataforma de videos de un minuto. Aunque después fue eliminado, la policía rusa ya tiene una copia que servirá para las investigaciones.

El tiktoker murió atropellado por su propio primo, quien enfrenta el delito por homicidio por negligencia, además aceptó plenamente su culpabilidad y dio detalles a las autoridades de cómo ocurrió el accidente en que murió su familiar.

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No es el primer tiktoker que muere por reto

El pasado 14 de abril, en Colorado, Estados Unidos, un niño de 12 años, quien era tiktoker, murió tras permanecer varios días hospitalizado por cumplir un peligroso reto.

El truco consistía en aguantar la respiración hasta desmayarse, el menor lo hizo y fue encontrado inconsciente en su baño y después llevado al hospital, donde recibió soporte vital.

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