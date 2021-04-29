Ex modelo pide 78 mdd a Cristiano Ronaldo por presunta violación

Kathryn Mayorga, ex modelo que acusa a Cristiano Ronaldo de presunta violación, presentará una demanda por 78 millones de dólares en daños, de acuerdo con documentos judiciales revelados por el diario británico The Mirror.

La presunta agresión sexual habría ocurrido en 2009, en un hotel de Las Vegas donde el astro portugués y Mayorga coincidieron.

Mayorga reclama al astro portugués 25 millones de dólares por el "dolor y sufrimiento del pasado", otros 25 millones por el "dolor y sufrimiento del futuro" y los últimos 25 millones en daños punitivos, lo que, junto con honorarios y otros gastos, arroja un total de más de 78 millones de dólares, lo que equivale a dos años del salario del futbolista de la Juventus de Turín.

Además, el equipo legal de la ex modelo presentó un listado de más de 60 testigos para el juicio, en los que están tres policías involucrados en la denuncia original, además del presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, y el agente del futbolista, Jorge Mendes.

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La presunta agresión

Kathryn Mayorga, de 37 años de edad, acusa al portugués de haberla agredido sexualmente en una habitación del hotel de Las Vegas en el que coincidieron en 2009, justo antes de que Cristiano Ronaldo se incoporara al Real Madrid, procedente del Manchester United.

En 2010, Mayorga aceptó 375 mil dólares como parte de un acuerdo de confidencialidad extrajudicial. La querella revivió hace tres años, cuando Mayorga presentó una demanda civil ante autoridades de Las Vegas en la que señaló que estaba "mentalmente incapacitada" cuando aceptó el trato y firmó bajo coacción. Esta demanda no procedió.

Por su parte, Cristiano Ronaldo ha negado las acusaciones desde que revivió la polémica, en 2018, luego de que Mayorga revelara la historia en una entrevista al tabloide alemán Bild.

El ex jugador del Real Madrid ha reiterado que "la violación es un crimen abominable" y que va en contra de todo en lo que él cree y todo lo que representa.

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