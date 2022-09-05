Detenida la novia del agresor de Cristina Fernández de Kirchner

En Argentina, la policía detuvo a la novia del agresor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como sospechosa implicada en el intento de asesinato.

Brenda Uliarte, de 23 años, fue detenida en la estación de tren de Buenos Aires, Argentina, después de que la policía determinara que estaba en el lugar de los hechos el jueves 1 de septiembre cuando su novio, Fernando Sabag Montiel, disparó un arma en la cara de Cristina Fernández de Kirchner.

Imágenes publicadas por la división de Trenes de Argentina y el Ministerio de Transporte muestran a la novia del agresor entrando en la estación de tren de Retiro y a la policía deteniéndola en la estación de tren de Palermo.

Tras el atentado, cientos de miles de personas marcharon el viernes 2 de septiembre en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, una figura política clave en Argentina, que ejerció dos mandatos consecutivos como presidenta del país entre 2007 y 2015 al frente de un gobierno de centro-izquierda.

La causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner está bajo secreto judicial, y los medios de comunicación informaron que el viernes Sabag Montiel se negó a declarar ante el tribunal.