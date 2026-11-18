Desde hace tiempo soñaba con ser mamá, pero ahora ella y su bebé perdieron la vida. Cristina Joselyn salió de casa para ir a trabajar, pero no regresó. Estaba embarazada y murió al ser atropellada en la zona de Santa Fe, de la alcaldía Cuajimalpa en la Ciudad de México (CDMX).

Tenía seis meses de embarazo y murió debido a las lesiones por el impacto. Han pasado cinco días desde que ocurrieron los hechos y hasta el momento no hay alguna persona detenida ni se tiene razón de la identidad de quién pudo ser.

Cristina Joselyn era licenciada en informática administrativa. Soñaba con ser mamá. Le gustaba mucho la música, cantar y componer canciones, además de que tenía un gusto por dibujar.

Cristina Joselyn perdió la vida mientras llegaban los paramédicos

El 13 de noviembre de 2026, la mujer de 36 años estaba caminando por avenida Santa Fe, para llegar a su trabajo en una escuela que está en la zona, cuando alguien la embistió aproximadamente a las 6 y 7 de la mañana.

Dayani Rocha, su hermana, platicó en entrevista con Azteca Noticias, que su familia ha tenido que investigar qué pasó y recabar información que esclarezca los hechos para dar con la persona que atropelló a su hermana.

“Iba a ser su primer embarazo. A mi hermana le arrebataron el sueño de ser mamá. Eso es lo que ella deseaba y pasó muchos años intentando poder concebir a su bebé (...) la persona que le quitó la vida realmente pues iba a una velocidad que no te imaginas porque de verdad le quitó la vida en el accidente y mi familia está muy afectada, están muy consternados”, expresó.

Hasta ahora la familia ha logrado saber que la persona que atropelló a la mujer no se bajó a auxiliarla y escapó.

“La abandonó a su suerte, mi hermana todavía tenía signos vitales cuando una testigo llegó a auxiliarla, sin embargo, pues por el impacto ella perdió la vida en lo que esperaban a los paramédicos”, contó.

Piden ayuda a la ciudadanía para encontrar a quien mató a su hermana

Dayani hizo un llamado a la ciudadanía para aportar información que ayude a dar con la persona que acabó con la vida de su hermana y su bebé.

“Las personas que fueron testigos, que de verdad estuvieron o vieron el accidente, nos apoyen, ya que esta investigación es vital. Han pasado 5 días desde entonces y nosotros no tenemos a nadie. La fiscalía pues tampoco nos ha dado estatus y seguimos esperando que eso se resuelva”, expresó.

Fiscalía investiga muerte de Cristina Joselyn; “nadie me hacía caso”, dice hermana

La Fiscalía General de Justicia informó que desde el día de los hechos inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo.

Como parte de la investigación se llevan a cabo trabajos para determinar las circunstancias del atropellamiento e identificar al conductor involucrado.

“El viernes que hice todos los trámites de la fiscalía, inclusive recoger el cuerpo, reconocerlo te juro que nadie me hacía caso, nadie. La burocracia es enorme en la fiscalía y encima de eso, la Policía de Investigación me daba muy pocas esperanzas hasta que por mis propios medios, mi esposo y yo, empezamos a recabar contactos, cámaras y literalmente, y te lo puedo decir, con nuestros propios recursos (...) en la alcaldía de Cuajimalpa, nosotros estuvimos moviéndonos, llevando a los investigadores, te lo prometo”, manifestó.

Desde el pasado 13 de noviembre, la Fiscalía CDMX inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, tras el fallecimiento de una mujer que fue atropellada en avenida Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.



En el esclarecimiento de los hechos… — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 18, 2026

La Fiscalía de CDMX aseguró que está en contacto con la hermana de la víctima para brindarle orientación y dar seguimiento al caso. No obstante, Dayani asegura que el día que su hermana murió no fue atendida, por lo que publicó su caso en redes sociales y, de acuerdo con ella, eso impulsó a que su caso fuera investigado.

“Yo no he tenido contacto con la Fiscalía. Te puedo decir que la alcaldía ha tenido más contacto con nosotros que ellos. Sí han estado recabando pruebas, a mí no me han dado ninguna solicitud y desafortunadamente hasta que mi video salió a las redes y se hizo viral, es cuando me empezaron a buscar. Hasta el día de ayer la Fiscalía de la Ciudad de México se comunicó conmigo para solicitarme, más bien, para extenderme su apoyo, antes no (...) el policía de investigación que nos asignaron él sí ha estado al pendiente y nos ha ayudado a solicitar las cámaras. Es la única persona que siento que de alguna manera sí conmovimos y nos está apoyando. Sin embargo, en ese recorrido de solicitar cámaras y demás, no me lo vas a creer, pero a veces nos regresaban oficios porque los entregaban con hojas recicladas.

“Me tocó comprar una USB, me tocó poner mi propio coche para yo llevar al policía y investigación a los diferentes lugares. No me molesta porque es por mi hermana. A mí no me molesta, pero solo quiero decirte cómo es el sistema actualmente, qué tan precaria es la situación en la fiscalía para que el mismo ciudadano tenga que poner los recursos”, añadió.