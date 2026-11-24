La madrugada del 23 de noviembre, una bebé fue encontrada abandonada en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Dos mujeres la localizaron en el cruce de Calzada de Guadalupe y la calle Garrido, en la colonia Villa, y dieron aviso a la policía; ahora se sabe que la pequeña se llama Ruth, tiene cinco meses y las autoridades buscan al hombre que presuntamente la dejó en ese sitio.

El caso avanzó con la revisión de las cámaras de videovigilancia y las declaraciones de las personas que tuvieron contacto con la menor.

El alcalde de Gustavo A. Madero, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, informó en entrevista que la bebé fue trasladada ante las autoridades correspondientes y que las imágenes permitieron reconstruir parte del recorrido de un hombre que llegó en Metrobús y caminó con ella por calles de la demarcación.

¿Cómo encontraron a Ruth cerca de la Basílica de Guadalupe?

De acuerdo con el relato del alcalde, cuando acudió al lugar encontró a la bebé mojada debido a la lluvia registrada horas antes. Personal de la demarcación consiguió ropa y biberones para atenderla, mientras paramédicos revisaron su estado de salud y descartaron, en esa primera valoración, que presentara lesiones.

Posteriormente, la menor fue trasladada a la Agencia 59 del Ministerio Público, especializada en delitos contra niñas, niños y adolescentes.

VIDEO muestra el momento exacto del abandono

La revisión de las grabaciones permitió observar que un hombre descendió de una unidad del Metrobús en una estación de Gustavo A. Madero y recorrió algunas calles con la bebé antes de perderse entre la zona. Su identidad y paradero no fueron precisados por el alcalde, quien confirmó que continúa su búsqueda.

👶💔 ¡Encontraron a una bebé de cinco meses abandonada y mojada cerca de la Basílica de Guadalupe! Janecarlo Lozano (@yancolozano), alcalde de Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM), reveló que ya localizaron a sus padres



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Dos mujeres cambiaron su versión sobre el hallazgo de la bebé

La investigación también se centró en las dos mujeres que encontraron a Ruth. Según la explicación de Lozano, inicialmente dijeron que habían localizado a la pequeña en la calle; después modificaron su relato y señalaron que un hombre se las había entregado.

Ante esos cambios, ambas fueron presentadas ante la Fiscalía en calidad de indiciadas y no solamente como testigos.

El alcalde informó además que la madre y el padre de Ruth fueron localizados y se encontraban en el Ministerio Público. Señaló que ambos tienen problemas severos de adicciones y aclaró que no viven en situación de calle.

Abandonan a otro bebé en Xochimilco en menos de 24 horas

El caso de Ruth no fue el único registrado en la Ciudad de México durante ese periodo. En Xochimilco, una vecina escuchó el llanto de un recién nacido dentro de un predio y guio a policías hasta el lugar.

Los paramédicos calcularon que el pequeño tenía aproximadamente tres horas de nacido y reportaron que sus signos vitales eran estables.

Después fue trasladado a un hospital, mientras las autoridades iniciaron la revisión de cámaras de videovigilancia para identificar a quien lo dejó.