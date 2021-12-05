Crucero reporta brote de Covid-19; paró en México

Autoridades de Nueva Orleans, Estados Unidos, advirtieron que un crucero de la empresa Norwegian Cruise Line con un brote de Covid-19 se acerca a sus costas; hay al menos 10 personas infectadas.

De acuerdo con las autoridades, más de tres mil 200 personas están en el barco y, según un reporte del crucero, los pasajeros y la tripulación se adhirieron a los protocolos establecidos.

Entre dichas medidas se encuentran: cuarentenas, aislamientos y detección de nuevos casos.

Se ha adherido a los protocolos apropiados de cuarentena y aislamiento a medida que se han identificado nuevos casos y exposiciones a bordo de este barco.

Entre las personas infectadas con Covid-19 se encuentran pasajeros y miembros de la tripulación, aseguró el departamento de salud de Louisiana.

NEWS ALERT: @CruiseNorwegian cruise ship disembarking in #NOLA this weekend has identified 10 #COVID19 cases among its crew members and passengers. — Louisiana Department of Health (@LADeptHealth) December 5, 2021

¿Qué pasará con el crucero con brote de Covid-19 en tierra firme?

La indicación de las autoridades es que antes de desembarcar en Nueva Orleans, todos los pasajeros del crucero deberán realizarse una prueba para corroborar posibles nuevos brotes.

En caso de dar positivo a la prueba al momento de desembarcar del crucero, la persona será puesta en cuarentena obligatoria en su casa.

Respecto al estado de salud de los infectados en este brote de Covid-19, las autoridades no dijeron nada.



Países en los que el crucero con brote de Covid-19 hizo paradas

El crucero con brote de Covid-19 reportó también que durante la semana pasada, hizo paradas en las costas de México, Belice y Honduras.

A pesar de eso, las autoridades de los países latinoamericanos no han informado nada al respecto.

Los cruceros y la pandemia de Covid-19

A principios de la pandemia de Covid-19 en el 2020, los cruceros en Estados Unidos fueron suspendidos por las autoridades sanitarias, esto para evitar conglomeraciones de personas en un espacio reducido como lo es un crucero.

Dicha medida causó un golpe importante a la industria turística de los cruceros, lo cuales detuvieron su operación por casi un año.

Mientras que en otras regiones del mundo los cruceros regresaban a la normalidad en el 2021, el país norteamericano mantenía sus costas cerradas.

Fue hasta mayo de este año que Estados Unidos dio luz verde para que los cruceros volvieran. Una condición para ello, es que los pasajeros y los tripulantes tienen que estar vacunados.

