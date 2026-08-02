Esto fue lo que pensó el mexicano Cruz Contreras cuanto sostuvo el Oscar por “Las guerreras kpop”

Cruz Contreras, director técnico de efectos de personaje, quien participó en la cinta animada “Las guerreras kpop” (Kpop Hunters) logró sostener el Oscar que ganó la película en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original.

En entrevista nos cuenta la reflexión que tuvo en dicho momento pues es el segundo proyecto en el que participa que gana el oscar, recordemos que el joven también estuvo en spider-man: un nuevo universo.

