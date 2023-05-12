Muchas personas suelen utilizar a Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra como sinónimos; sin embargo esto es un error ya que se trata de territorios diferentes, aunque es una confusión común. Para entender las diferencias, hace falta también mencionar a Irlanda del Norte, Gales y Escocia

Los términos se pueden confundir, pero te explicaremos cuáles son las diferencias para que no vuelvas a cometer el error de creer que Reino Unido, Inglaterra y Gran Bretaña son lo mismo.

¿Qué es el Reino Unido?

Para iniciar, hay que dejar claro qué es el Reino Unido y qué países lo conforman. Su nombre oficial es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y está conformado por cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

El conjunto de estos países forman el Reino Unido, su capital es Londres, la misma de Inglaterra; pero cada región que lo conforma tiene su propia capital, la de Escocia es Edimburgo; y la de Gales es Cardiff.

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El gentilicio para referirse a las personas que viven en Reino Unido es inglés y no británico, o por lo menos no para todos, ya que también suelen utilizarlos como sinónimo. Aunque también pueden utilizar el gentilicio de cada país, como galés, escocés y norirlandés.

La política también está dividida, los cuatro países tienen una monarquía parlamentaria; es decir comparten al rey Carlos III como una figura de poder simbólica, pero cada uno tiene a su propio primer ministro y legisladores.

El idioma oficial en Reino Unido es el inglés, pero también se habla el galés en Gales y la lengua gaélica en algunas regiones escocesas y de Irlanda del Norte.

¿Qué países conforman Gran Bretaña?

Gran Bretaña es una de las dos islas británicas más grandes del archipielado. La primera es Irlanda y la segunda es Gran Bretaña, la cual está conformada por Inglaterra, Gales y Escocia. En ese sentido, la isla forma parte de Reino Unido, mas no es Reino Unido.

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El gentilicio de Gran Bretaña es británico, pero solo se le puede llamar británicos a quienes viven en la isla, o sea gran parte de Reino Unido, a excepción de los norirlandeses.

Por eso, antes de llamar británico o inglés a una persona que vive en Reino Unido, se tiene que conocer si nació en Gran Bretaña o en Irlanda del Norte.

