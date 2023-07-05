Siguiendo los pasos de su papá: ¿Quién es Enrique de la Madrid, aspirante de Va por México?

Este miércoles 5 de julio Enrique de la Madrid se registró como aspirante a ser el Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México por el bloque opositor, conformado por el PRI, PAN y PRD. Ante esto es importante conocer cuál es su historia y trayectoria política.

Desde 2021, de la Madrid expresó sus deseos por participar para ganar la silla presidencial en las elecciones 2024. "Lo que sí vamos a bajar es el yo político, para pasar al tú y al nosotros. Porque esta lucha no se trata de mí, sino de ti. Que todas las familias salgan adelante”.

Hoy me registré como aspirante para encabezar el #FrenteAmplioPorMéxico pero también registré a millones de mexicanos que confían en #ElMejorMéxicoPosible. Este no es un día para mí, es un día para ti. pic.twitter.com/shmb95fHSP — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) July 5, 2023

¿Quién es el padre de Enrique de la Madrid?

Nacido el 1 de octubre de 1962 en la Ciudad de México, Enrique Octavio de la Madrid Cordero es hijo del expresidente de México, Miguel de la Madrid, quien fungió como mandatario de 1982 a 1988 por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Enrique de la Madrid es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Fue profesor de 1996 a 1998 en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

De 1994 a 1998 se desempeñó como coordinador general técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dos años más tarde fue elegido diputado federal y compitió por ser el jefe delegacional de Álvaro Obregón.

En 2006, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa lo designó como director General de Financiera Rural, cargo al que después renunció para ser titular de la Secretaría de Energía (Sener) y en el sexenio de Enrique Peña Nieto fungió como secretario de Turismo (Sectur).

¿Qué hizo Enrique de la Madrid frente a la Sectur?

Durante su gestión en la Sectur, Enrique de la Madrid regresó al país el Gran Premio de México de la Fórmula 1, además de que firmó contrato con la National Football League (NFL). Entre 2010 y 2012 ocupó la Dirección Ejecutiva de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina.