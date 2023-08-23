¿A dónde se dirige la tormenta “Franklin” y qué países serán afectados?

La tormenta “Franklin” tocó tierra la mañana de este miércoles (tiempo local) en República Dominicana, provocando fuertes lluvias inundaciones y deslizamientos de tierra, que pusieron en riesgo a decenas de habitantes.

Se espera que la tormenta tropical se fortalezca en los próximos días mientras sigue avanzando por el caribe, golpeando a más países a su paso. Conoce cuál será su trayectoria y qué territorios podrían resultar afectados con intensas lluvias.

Tropical Storm #Franklin Advisory 12A: Franklin Over the Mountainous Terrain of the Dominican Republic. Heavy Rain and Life-Threatening Flash Flooding Occurring Over Hispaniola. https://t.co/tW4KeGe9uJ — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 23, 2023

Tormenta Franklin toca tierra en República Dominicana

Las autoridades de República Dominicana cerraron escuelas y oficinas gubernamentales el martes mientras la tormenta tropical Franklin se dirigía hacia la isla española que comparte con Haití.

Los vientos máximos sostenidos con Franklin son de 80 km/hora, y todos los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia el este del centro de la tormenta, sobre República Dominicana.

¿Qué países serán afectados por la tormenta "Franklin"?

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) alertó que “Franklin” se moverá durante el jueves de la isla española, y su trayectoria amenaza a Haití, las Islas Turcas y Caicos. También se esperan lluvias abundantes para Puerto Rico, dijeron los meteorólogos estadounidenses en un boletín.

Además entre el sábado y domingo podría convertirse en Huracán y empezar a moverse hacia el norte.

¿Tormenta “Franklin” llegará a México?

La tormenta “Franklin” se encuentra a mil 680 kilómetros del territorio mexicana, no obstante, aunque se encuentra cerca, no es seguro que pase por las costas del país, en caso de tocar tierra en México afectaría a Quintana Roo y Yucatán.