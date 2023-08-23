¿A dónde se dirige la tormenta “Franklin” y qué países serán afectados?
La tormenta “Franklin” tocó tierra en República Dominicana, donde provocó intensas lluvias e inundaciones. Sigue su trayectoria y qué países afectará.
La tormenta “Franklin” tocó tierra la mañana de este miércoles (tiempo local) en República Dominicana, provocando fuertes lluvias inundaciones y deslizamientos de tierra, que pusieron en riesgo a decenas de habitantes.
Se espera que la tormenta tropical se fortalezca en los próximos días mientras sigue avanzando por el caribe, golpeando a más países a su paso. Conoce cuál será su trayectoria y qué territorios podrían resultar afectados con intensas lluvias.
Tropical Storm #Franklin Advisory 12A: Franklin Over the Mountainous Terrain of the Dominican Republic. Heavy Rain and Life-Threatening Flash Flooding Occurring Over Hispaniola. https://t.co/tW4KeGe9uJ— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 23, 2023
Tormenta Franklin toca tierra en República Dominicana
Las autoridades de República Dominicana cerraron escuelas y oficinas gubernamentales el martes mientras la tormenta tropical Franklin se dirigía hacia la isla española que comparte con Haití.
Los vientos máximos sostenidos con Franklin son de 80 km/hora, y todos los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia el este del centro de la tormenta, sobre República Dominicana.
AVISO 🌀— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 23, 2023
La #TormentaTropical #Franklin originando severas inundaciones en #SantoDomingo #RepúblicaDominicana 🇩🇴
EXTREMAR PRECAUCIONES ☔️
Créditos 🎥 Jaime Rincón
Vía @alex_le_bars pic.twitter.com/IxKyUvNUXf
¿Qué países serán afectados por la tormenta "Franklin"?
El Centro Nacional de Huracanes (NHC) alertó que “Franklin” se moverá durante el jueves de la isla española, y su trayectoria amenaza a Haití, las Islas Turcas y Caicos. También se esperan lluvias abundantes para Puerto Rico, dijeron los meteorólogos estadounidenses en un boletín.
Además entre el sábado y domingo podría convertirse en Huracán y empezar a moverse hacia el norte.
¿Tormenta “Franklin” llegará a México?
La tormenta “Franklin” se encuentra a mil 680 kilómetros del territorio mexicana, no obstante, aunque se encuentra cerca, no es seguro que pase por las costas del país, en caso de tocar tierra en México afectaría a Quintana Roo y Yucatán.