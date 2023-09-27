¿Cuánto costará Meta Quest 3, el visor que combina la realidad con lo virtual?

Meta lanzó Quest 3, el nuevo visor de Inteligencia Artificial, el cual combina la realidad con lo virtual, que ofrece una pantalla de mayor resolución y procesador mejorado. Además anunció su propio asistente virtual para sus aplicaciones de mensajería.

El casco de realidad mixta y gafas inteligentes Ray-Ban fue presentado en la conferencia anual Meta Connect 2023, que se realizó en California, este miércoles 27 de septiembre.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta abrió el evento con el Quest 3, y dio todos los detalles sobre los nuevos visores de realidad mixta.

Breakthrough mixed reality meets a whole lot of power. This is #MetaQuest3. Get ready to expand your world. Pre-Order Now: https://t.co/10jPROqsiY pic.twitter.com/K843AcC4G7 — Meta Quest (@MetaQuestVR) September 27, 2023

Meta Quest 3, que según la compañía era su primer auricular convencional diseñado para realidad mixta. Quest 3, con el doble de potencia de procesamiento gráfico que Quest 2, funciona con la plataforma Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm.

¿Cuándo saldrá a la venta el visor Meta Quest 3?

El visor Meta Quest 3 contará con más de 100 juegos nuevos y actualizados, muchos de ellos contarán con la experiencia de realidad mixta. Y se comenzará a enviar a partir del 10 de octubre.

Meta dijo que Xbox Cloud Gaming de Microsoft llegará a la plataforma Quest en diciembre, permitiendo el acceso a Halo Infinite y Minecraft Legends, entre otros títulos.

¿Cuánto costará el Meta Quest 3?

Durante el evento anual, Mark Zuckerberg reveló cuál será el precio de Quest 3, el cual tendrá un precio de $499.99 dólares.

WhatsApp, Messenger e Instagram contarán con un asistente virtual

Meta también dio a conocer más de dos docenas de chatbots que funcionarán dentro de sus aplicaciones de redes sociales.

La compañía anunció Meta IA, un asistente de conversación disponible en WhatsApp, Messenger e Instagram, que brindará información en tiempo real y generará imágenes fotorrealistas a partir de las indicaciones de texto de los usuarios.

Meta se ha asociado con la búsqueda Bing de Microsoft para ofrecer información fuera de Internet.

Meta agregará 28 chatbots de IA más que tendrán personalidades de celebridades como Bear Grylls, Chloe Kim y Josh Richards, entre otros.