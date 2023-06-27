Diferencias y similitudes entre el método de Morena y Va por México

El pasado lunes 26 de junio, la alianza opositora Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD, dio a conocer el método de elección de su candidato presidencial. Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus corcholatas tienen ya dos semanas de ventaja. Ante esto, es importante conocer cuáles son las diferencias y similitudes entre ambos procedimientos.

Va por México da a conocer fecha para registrarse como aspirante a candidato presidencial|Twitter @alitomorenoc

¿Cuál es el cargo por el que contenderán Morena y Va por México?

Rumbo a las elecciones 2024, donde además de que se elegirán ocho gubernaturas, más la jefatura de Gobierno de la capital, se decidirá quién sucederá a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ambos bloques decidieron llevar a cabo un proceso para decidir quién será el candidato que presentarán cuando comience el periodo electoral.

El cargo de Morena se llama Coordinador Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, mientras que el de Va por México se llama Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio Opositor.

¿Cuál es el límite de registros como aspirantes en Morena y Va por México?

Otra de las diferencias está en el límite de registros como aspirantes, pues Morena estableció que solo seis podrían ser las famosas corcholatas; por otro lado, para el bloque opositor no hay un número determinado.

Corcholatas de Morena y alianza PT y PVEM|Morena

¿Cómo se hará la difusión de los aspirantes a candidatos en Morena y Va por México?

Mientras que en Morena las seis corcholatas se encuentran realizando asambleas informativas alrededor de la República Mexicana; los aspirantes de la oposición realizarán un gran foro en la segunda etapa y, finalmente, en la tercera, habrá al menos cinco foros regionales.

¿Cuál será el método de elección de candidato presidencial de Morena y Va por México?

El Consejo Nacional del partido guinda determinó que será por medio de cinco encuestas, una interna y las cuatro en formato espejo. Va por México, decidió que la encuesta, además de las elecciones primarias organizadas por un comité organizador y un observatorio, serán el método para elegir al o la candidata presidencial.

El financiamiento de las corcholatas fue establecido por Morena y alianza por 5 millones de pesos para cada uno de los aspirantes; sin embargo, para la derecha todavía no queda estipulado.

Finalmente, es importante destacar que los resultados se darán a conocer con tan solo tres días de diferencia, pues en primer lugar Morena señaló que el resultado de quien obtenga el cargo se dará el 6 de septiembre, por otro lado, la oposición lo dará a conocer el 3 del mismo mes.