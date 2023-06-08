¡No solo las corcholatas! AMLO también renunció a la jefatura de Gobierno para buscar la presidencia

Ante la incertidumbre de si es posible que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum pida licencia a su cargo, surge la pregunta de si seguirá los pasos del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues él también renunció al cargo para contender por la presidencia, FIA te cuenta la historia.

Claudia Sheinbaum buscaría ser la candidata de Morena por la silla presidencial en 2024|Twitter Claudia Sheinbaum

¿Por qué Claudia Sheinbaum podría pedir licencia a la jefatura de Gobierno de la CDMX?

Rumbo a las elecciones presidenciales 2024, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dará a conocer los requisitos para la encuesta interna y así elegir a la o el candidato; sin embargo, los interesados, según un estatuto del partido guinda, tendrán que separarse de su cargo.

Hasta el momento, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal y Gerardo Noroña del Partido del Trabajo (PT) han renunciado o pedido licencia.

¿Cuándo ocupó AMLO la jefatura de Gobierno de la capital?

El presidente AMLO fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (DF) del 5 de diciembre del 2000 a julio de 2005; cuando el tabasqueño decidió perseguir un sueño mucho más grande, el de la presidencia de la República Mexicana.

AMLO fue jefe de Gobierno del 2000 al 2005|Twitter

¿Por qué renunció AMLO a la jefatura de Gobierno en 2005?

Fue a finales de 2005 cuando AMLO decidió separase del cargo como jefe de Gobierno de la capital por medio de una carta de una cuartilla, donde pidió que la separación surtiera efecto a partir del 29 de ese mes.

"Deseo dejar el honroso cargo de jefe de Gobierno porque participaré en el proceso interno de mi partido político, para buscar la candidatura a la Presidencia de la República en 2006. No quiero dejar de mencionar que ha sido un orgullo servir a esta gran ciudad de gente buena, consciente, participativa y generosa", señaló en el documento.

¿Quién fue el Presidente de la República en el 2006

En los comicios del 2006, AMLO contendió por la silla presidencial con la coalición "Por el Bien de Todos", conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y el ya inexistente Convergencia. En ese año, el postulado por Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, resultó ganador con apenas el 0.5% de diferencia de López Obrador.