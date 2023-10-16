¿México domina alguno? Los nuevos deportes para Juegos Olímpicos; todos aprobados por COI

El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó el regreso de tres deportes a los Juegos Olímpicos, mientras que dos más harán su debut en Los Ángeles 2028; México y otros países de Latinoamérica son potencia en uno de ellos y podrían traer una medalla para la región.

“La elección de estos cinco nuevos deportes está en línea con la cultura deportiva estadounidense y mostrará los deportes estadounidenses icónicos al mundo, al tiempo que traerá deportes internacionales a los Estados Unidos. Estos deportes harán que los Juegos Olímpicos LA28 sean únicos”, declaró el presidente del COI, Thomas Bach.

De acuerdo con el COI, el programa de deportes olímpicos está en constante análisis para agregar, fortalecer o retirar algunas competencias para hacer los Juegos Olímpicos más atractivos y acordes a cada sede.

¿Cuáles son los 5 nuevos deportes para los Juegos Olímpicos de 2028?

Los cinco nuevos juegos que aprobó el COI para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 son:



Béisbol y Sóftbol (han sido parte del programa en otras ediciones de los Juegos Olímpicos)

Críquet (estuvo en el programa de los Juegos Olímpicos de París 1900)

Lacrosse (se incluyó en el programa de St Louis en 1904 y de Londres en 1908)

Fútbol de bandera (hará su debut en Los Ángeles 2028 )

) Squash (hará su debut en Los Ángeles 2028)

IOC Session approves @LA28’s proposal for 5⃣ additional sports:



⚾Baseball/🥎softball, 🏏cricket, 🏈flag football, 🥍lacrosse and ⚫squash have been officially included as additional sports on the programme for the Olympic Games Los Angeles 2028. #LA28 pic.twitter.com/y7CLk2UEYx — The Olympic Games (@Olympics) October 16, 2023

¿Cómo se eligen los deportes olímpicos?

El COI añadió que los deportes olímpicos se eligen luego de un exhaustivo proceso que engloba priorizar el costo y complejidad de la celebración de los Juegos, involucrar a los mejores atletas, reconocer que sea atractivo para los fanáticos de todo el mundo, que prioricen la igualdad de género, que apoyen la la sostenibilidad ambiental, entre otros.

“La elección de estos cinco nuevos deportes está en línea con la cultura deportiva estadounidense y mostrará los deportes estadounidenses icónicos al mundo, al tiempo que traerá deportes internacionales a los Estados Unidos. Estos deportes harán que los Juegos Olímpicos LA28 sean únicos", añadió Thomas Bach.

