¿París 2024 en riesgo por el conflicto en Israel? Comité organizador responde

El reciente conflicto que se vive entre Israel y el grupo yihadista Hamás despertó incertidumbre a menos de un año que comiencen los Juegos Olímpicos París 2024, pues se creía que estaba en riesgo la justa olímpica; sin embargo, el presidente del Comité Organizador, Tony Estanguet, se pronunció al respecto.

Al ser cuestionado sobre los posibles riesgos que existen, Estanguet indicó los Juegos Olímpicos continúan en píe, pues desde que se eligió a París tomaron en cuenta el nivel de seguridad que necesitaban y se encuentran “al mejor nivel”.

"No cambiaremos nuestros planes con lo que está ocurriendo en este momento porque desde el principio estamos al mejor nivel en términos de seguridad con París 2024", apuntó.

“Hay un fuerte compromiso para garantizar la seguridad”: Presidente del Comité Organizador

Estanguet dejó en claro que desde el 2020 están conscientes del personal que se necesita sede por sede y día por día, de momento contemplan 35 mil agentes de seguridad tan sólo en la inauguración que se llevará a cabo en el río Sena; sin embargo, se espera un fuerte despliegue al comenzar las actividades.

"Hemos anticipado mucho lo que necesitamos. Desde el año 2020 sabemos muy bien cuántas personas necesitamos sede por sede, día por día, y seguimos trabajando con las autoridades públicas para garantizar la seguridad (...) Así que, de nuevo, estoy muy confiado porque hay un fuerte compromiso por parte de nuestros socios para garantizar la seguridad", señaló.

¿Cuándo inician los Juegos Olímpicos París 2024?

El río Sena será testigo de uno de los eventos más espectaculares de los últimos años, hablamos de la inauguración de París 2024 que se llevará a cabo el 26 de julio, en el sitio oficial despliegan que las delegaciones de atletas estarán a bordo de barcos, incluida la mexicana en la que destaca la gimnasta Alexa Moreno.

¡Los primeros Juegos Olímpicos en América Latina! 💚🤍❤️



Hace 55 años comenzaba México 1968 y abrimos HILO🧵 para recordar grandes momentos de estos #JuegosOlímpicos. ✨🇲🇽@COM_Mexico #ThrowbackThursday pic.twitter.com/hmLWQdRTHd — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) October 12, 2023

Museo de Louvre y Palacio de Versalles fueron evacuados por presunta amenaza de bomba

El pasado sábado, el Museo de Louvre anunció que alrededor de 15 mil personas fueron evacuadas como medida de protección ante una supuesta amenaza de bomba; en redes sociales captaron el momento exacto en el que las autoridades les pedían salir de manera ordenada.