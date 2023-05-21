¿Cuáles son los países más contaminados del mundo y qué lugar ocupa México?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta que el 99 por ciento de la población mundial respira aire que supera los límites de calidad recomendados, debido al aumento de la contaminación en casi todo el mundo. Conoce cuáles son los países más contaminados.

Actualmente, existen seis mil ciudades en 117 países que tienen niveles insalubres, un número récord, siendo los países de ingresos bajos y medios quienes padecen este problema.

Estos datos han llevado a la OMS a subrayar la importancia de frenar el uso de combustibles fósiles y a tomar otras medidas tangibles para reducir los niveles de contaminación del aire.

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¿Cuáles son las 10 ciudades más contaminadas del mundo?

Para calcular cuáles son los países más contaminados del mundo, se tomó en cuenta la emisión de dióxido de carbono, el estudio fue realizado por la Comisión Europea en 2019, los datos más recientes.

China

El primer lugar lo ocupa China con una emisión de 30.3 por ciento del total de emisiones en el mundo. Además es el país más poblado del planeta.

Estados Unidos

Uno de los países más industrializados del mundo, el cual genera el 13.4 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono, además del uso excesivo de fertilizantes, lo que también provoca contaminación en sus aguas. Los Ángeles y Bakersfield, en California, registran las tasas más altas de contaminación en ese país.

India

India es el país más contaminado del mundo, de las 30 ciudades más contaminadas, 22 se encuentran en ese país. Su capital, Nueva Delhi, es la más afectada.

Rusia

El cuarto lugar de los países más contaminados es para Rusia, debido al uso de combustibles como el carbón, petróleo y gas, sin tener medidas para evitar contaminar. Además de tener un alto porcentaje de residuos nucleares.

Japón

La urbanización desmesurada y el desarrollo de industrias no sostenibles, están provocando altos niveles de contaminación en Japón, por lo que se encuentra entre los primeros países.

¿Qué lugar ocupa México entre los países más contaminados del mundo?

De acuerdo con la Secretaría de Energía, México ocupa el lugar 75 entre los países con mayor contaminación en el mundo.

El sector energético mexicano también es uno de los que menos emisiones per cápita generan en el mundo, con 1.2 toneladas por persona ocupa el lugar 66 de un total de 105 países.