¿Cuándo y dónde ver el lanzamiento de Artemis I, la nueva misión de NASA?

Estamos a unos días de presenciar el lanzamiento de Artemis I, una de las misiones más emocionantes de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), aquí te explicamos cuándo y en dónde podrás ver el lanzamiento.

Artemis I, la nueva misión de la NASA, será una expedición no tripulada alrededor de la Luna y servirá como práctica para futuras misiones rumbo a Marte.

See more images of the #Artemis I @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft as they arrived at Launch Pad 39B this morning. 📷➡️ https://t.co/cTEfEpR4DT pic.twitter.com/MQUci1Tv6Q — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) August 17, 2022

¿Cuándo y dónde ver el lanzamiento de Artemis 1? La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que el lanzamiento de Artemis I, será el próximo lunes 29 de agosto a las 7:33 am, hora de México (8:33am EDT).



La transmisión del lanzamiento de Artemis I, se realizará a través del canal oficial de Twitter, Facebook, Youtube de la NASA, el cual ya se encuentra disponible para poder activar el recordatorio.

Se estima que alrededor de las 5 de la tarde se obtengan las primeras imágenes de la Tierra desde la perspectiva de la nave de Orión.

We'll be streaming the launch of @NASAArtemis to the Moon in 4K on @YouTube.https://t.co/UxIQDsA4D9 — NASA (@NASA) August 27, 2022

¿Qué se necesita saber sobre el lanzamiento de Artemis I?

Artemis I, un megacohete luna de la NASA del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), será un lanzamiento de prueba para poder evaluar el rendimiento de las naves, por lo que ira sin tripulantes.

De acuerdo a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la nave espacial será lanzada en el cohete más poderoso del mundo y volará más lejos de lo que una nave espacial, construida por humano, haya volado.

Artemis I, llegó a su plataforma de lanzamiento el pasado 17 de agosto a Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos (EU).

Postrado en la parte superior del megacohete, de 98 metros de altura, se encuentra la capsula de astronautas “Orion”, de ocho metros, la nave fue diseñada para poder separarse del cohete en el espacio además de transportar humanos hacia la Luna.

As #Artemis I travels to the Moon, staying connected to Earth is critical. @NASASCaN’s Deep Space Network and @NearSpaceNet are essential, providing communications and navigation services for the duration of the mission. More: https://t.co/8HwHqrjwWF pic.twitter.com/oFvwRZi4US — Jim Free (@JimFree) August 27, 2022

Se estima que la nave Orión haga un recorrido de 2.1 millones de kilómetros



Orión, la capsula de astronautas, viajará a la Luna, la orbitará y posteriormente regresará a la Tierra 42 días después de su lanzamiento, por lo que durante todo este tiempo en el espacio, permanecerá sin acoplarse a una estación, siendo el lapso más largo de tiempo que jamás haya efectuado algún otro artefacto espacial.

Se estima que la nave Orión realizará un recorrido de 2.1 millones de kilómetros (km) durante Artemis I. Su retorno a casa se prevé para el próximo 10 de octubre en aguas del Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego en California, Estados Unidos (EU).

Recordemos que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) no ha enviado humanos a la Luna desde 1972, cuando el astronauta del Apolo 17, Eugene Cernan, dejó las úktimas huella en la superficie del astro natural de la Tierra.