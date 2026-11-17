¡A mirar al cielo! La lluvia de estrellas Leónidas podría alcanzar su momento de mayor actividad en México, por lo que miles de mexicanos podrían disfrutar de este evento astronómico; te compartimos la fecha y hora exacta.

¿Qué son las Leónidas y por qué ocurren en noviembre 2026?

La Leónidas son una de las principales lluvias de meteoros anuales, alcanzado su punto máximo durante el mes de noviembre 2026.

Su cuerpo progenitor es el cometa Tempel-Tuttle. El radiante está en Leo, por lo que los meteoros parecen surgir de esa constelación.

¿Cuándo es la lluvia de estrellas Leónidas en México durante noviembre 2026?

El periodo de actividad de la lluvia de estrellas Leónidas inicia el 6 y finaliza el 30 de noviembre; sin embargo, el mayor punto de actividad en México será el martes 17 de noviembre 2026 y el miércoles 18 de noviembre.

¿A qué hora ver la lluvia de estrellas Leónidas en México? Punto máximo

El punto máximo de las Leónidas ocurrirá alrededor de las 17:45 horas de este 17 de noviembre en la Ciudad de México , según Star Walk, página especializada en astronomía.

Por otro lado, el evento astronómico también podrá observarse durante la madrugada del 18 de noviembre.

The Leonids return! ☄️🦁 In November 1966, some observers witnessed around 50 meteors EVERY SECOND. The Leonids became legendary for their spectacular storms — and their incredibly fast meteors, sometimes leaving glowing trails behind. No major storm is predicted for 2026, but the meteor shower is still worth watching👇 Plan for the night of November 17–18. The peak is predicted for November 17 at 23:45 UTC, but your local darkness and viewing conditions matter more than catching that exact minute. The Moon will be just past First Quarter, washing out fainter meteors while it’s up. So, your best observing window is after local moonset and before morning twilight, when the radiant of the meteor shower in Leo is higher in the sky. The forecast is around 15 meteors per hour under ideal conditions. That assumes a perfectly dark sky and the radiant overhead — your actual count will usually be lower. The shower is visible from both hemispheres, with generally better views from the Northern Hemisphere. 📱 Before settling in, use Sky Tonight to find the Leonids’ radiant and check your local moonset time. Save this for November 17–18 and tag your meteor-hunting companion! — Star Walk (@StarWalk) November 15, 2026

¿Dónde ver la lluvia de estrellas Leónidas en México este 17 de noviembre 2026?

La lluvia de estrellas Leónidas en la Ciudad de México (CDMX) no podrá distinguirse a simple vista debido a que la luz del sol podría impedir ver el espectáculo astronómico,

En zonas rurales, montañosas o desérticas el evento podrá verse durante la madrugada del 18 de noviembre.

Cerca de la Ciudad de México. El Parque Nacional El Chico en Hidalgo, el Parque Nacional Izta-Popo, el Desierto de los Leones o las faldas del Ajusco ofrecen cielos oscuros y buena altitud.

El Parque Nacional El Chico en Hidalgo, el Parque Nacional Izta-Popo, el Desierto de los Leones o las faldas del Ajusco ofrecen cielos oscuros y buena altitud. Norte del país. La Reserva de la Biosfera El Pinacate en Sonora, el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir en Baja California y el desierto de Wirikuta en San Luis Potosí destacan por su baja contaminación lumínica.

La Reserva de la Biosfera El Pinacate en Sonora, el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir en Baja California y el desierto de Wirikuta en San Luis Potosí destacan por su baja contaminación lumínica. Zonas arqueológicas y áreas naturales. Cualquier campo abierto, playa aislada o reserva ecológica lejos de las grandes ciudades permite apreciar hasta 15 meteoros por hora bajo un cielo despejado.

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