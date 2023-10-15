Toma nota: En esta fecha inicia el registro a la Pensión del Bienestar de Adultos Mayores

La Secretaría del Bienestar informó las fechas de inicio para el registro de las personas que estén interesadas en recibir la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores. La dependencia detalló que este trámite es para las personas que cumplen 65 años entre los meses de septiembre y octubre.

El registro comienza este lunes 16 de octubre y terminará el 28 de octubre. Los módulos para los interesados estarán abiertos de lunes a sábado de 10:00 horas a 16:00 horas.

|Secretaría del Bienestar.

¿Cómo registrarse en la Pensión del Bienestar 2023?

Los interesados en registrarse para ser beneficiarios de la Pensión del Bienestar para las Personas Adultas Mayores deben presentar los siguientes documentos:



Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

CURP de reciente impresión.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto celular y de casa.

Además, los adultos mayores cuentan con el derecho de registrar a una persona auxiliar que les ayude en la presentación de los trámites. Para ello, deben presentar los mismos documentos.

¿Dónde me puedo inscribir para la Pensión del Bienestar?

Los interesados en recibir la Pensión del Bienestar deberán consultar primero en el sitio oficial de la Secretaría del Bienestar: gob.mx/bienestar, el cual les pedirá la CURP y les informará el módulo de registro, fecha y hora que les corresponde.

El calendario de registro para los interesados en recibir este apoyo económico es el siguiente:

Letra del primer apellido

Día de la semana

A, B, C

Lunes

D, E, F, G, H

Martes

I, J, K, L, M

Miércoles

N, Ñ, O, P, Q, R

Jueves

S, T, U, V, W, X, Y, Z

Viernes

TODAS LAS LETRAS

Sábado



Los interesados podrán acudir a alguno de los 2 mil 057 Módulos del Bienestar en todo el país y los trámites son gratuitos. Los beneficiarios de este programa son 11.6 millones de derechohabientes.

¿Cuánto van a pagar a los adultos mayores en 2023?

Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar para las Personas Adultas Mayores reciben un pago de 4 mil 800 pesos al bimestre en 2023.

