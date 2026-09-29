Confirmado: Nuevo tren de Saltillo reducirá tiempo de trayecto de Coahuila a Monterrey en 60%; los minutos de viaje que tardará

El nuevo tren que conectará Saltillo con Monterrey permitirá reducir de forma importante los tiempos de traslado entre ambas zonas metropolitanas; ell proyecto Saltillo-Nuevo Laredo contempla un recorrido de 396 kilómetros y tendrá 13 estaciones a lo largo de su ruta.

La conexión forma parte de los nuevos proyectos de trenes de pasajeros en el norte de México y ya registra un avance físico cercano al 10%. La inversión prevista para esta línea es de 140 mil millones de pesos y se estima que alrededor de 30 mil personas podrán utilizar este servicio en la zona.

¿Qué ciudades conectará el tren de Saltillo a Monterrey?

La ruta tendrá estaciones en puntos como Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe, García, Santa Catarina y el centro de Monterrey . También pasará por General Escobedo, Salinas Victoria, Villaldama, Lampazos de Naranjo, Anáhuac y Nuevo Laredo .

Esto permitirá conectar distintas zonas industriales y urbanas de Coahuila y Nuevo León mediante un sistema de transporte de pasajeros pensado para reducir los tiempos de traslado.

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¿Cuánto tiempo se ahorrará con el nuevo tren?

Uno de los ejemplos más claros del ahorro de tiempo está entre Derramadero y Ramos Arizpe; actualmente, este recorrido puede tomar alrededor de 45 minutos, mientras que con el tren se estima que será posible hacerlo en apenas 15 minutos.

Es decir, en este tramo el tiempo de viaje se reduciría en aproximadamente dos terceras partes.

En Monterrey también se contemplan recorridos de alrededor de 30 minutos dentro de la zona metropolitana, aunque el tiempo exacto para realizar el trayecto completo entre Saltillo y Monterrey todavía no ha sido especificado en el proyecto.

¿Cuándo estará listo el tren Saltillo-Monterrey?

La conexión Saltillo-Nuevo Laredo forma parte de un proyecto más amplio para recuperar los trenes de pasajeros en distintas regiones del país; para la zona norte se contempla la fabricación de 47 trenes diésel-eléctricos.

El primer tren destinado a estos proyectos está previsto para junio de 2027 y será fabricado en Ciudad Sahagún, Hidalgo, por Alstom.

Los trenes tendrán diferentes configuraciones dependiendo del recorrido; para trayectos cortos podrán transportar hasta 632 pasajeros, mientras que los destinados a viajes de mayor distancia tendrán capacidad para 271 personas.

Por ahora, los trabajos continúan en la liberación del derecho de vía y en la construcción de la infraestructura necesaria para que el tren pueda comenzar a operar. La expectativa es que esta nueva conexión facilite los traslados entre Saltillo, Monterrey y las comunidades ubicadas a lo largo de la ruta.