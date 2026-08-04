Bachillerato UNAM 2026; ¿cuándo y cómo revisar los resultados a prepa o CCH?

Miles de estudiantes en México están a la espera de conocer los resultados UNAM para el ingreso al bachillerato. La Universidad Nacional Autónoma de México confirmó que las listas oficiales, correspondientes al proceso de selección ECOEMS 2026, se publicarán el próximo 18 de agosto de 2026.

Las autoridades universitarias detallaron que la consulta será completamente en línea a través del portal de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). Para acceder a la plataforma, los aspirantes deben tener a la mano su número de folio y sus datos de registro, lo que garantiza un proceso seguro y personal para cada estudiante.

¿Dónde consultar la lista de aceptados?

El 18 de agosto, el sistema de consulta abrirá sus puertas digitales y es fundamental ingresar desde una conexión estable debido a la alta demanda que experimenta el servidor en las primeras horas. El enlace oficial para verificar tu estatus de admisión es:

Portal de Admisión DGAE: https://www.dgae.unam.mx/admision_bachillerato/

Requisitos indispensables para revisar tu asignación

El sistema te solicitará información específica para mostrar el plantel en el que fuiste asignado, por lo que debes evitar contratiempos durante el día de los resultados y reúne tus documentos con anticipación. Únicamente necesitas:



El número de folio de tu examen

Tus datos de registro (Clave CURP y contraseña generada durante el proceso)

¿Qué planteles participan en el nivel medio superior?

El ingreso al bachillerato de la máxima casa de estudios abarca sus dos subsistemas tradicionales. Al revisar la plataforma de la DGAE, los estudiantes sabrán si lograron un lugar dentro de alguno de los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) o del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). Puedes conocer más sobre la oferta académica en su página oficial de planes de estudio.

¿Qué pasa si no me quedo en ninguna opción?

No alcanzar el puntaje requerido para la máxima casa de estudios no significa el fin de tu educación. Si el sistema no te asignó un plantel, existen alternativas gubernamentales para garantizar que continúes con tu formación académica sin perder el ciclo escolar.

A través de la iniciativa oficial "Mi Derecho, Mi Lugar", puedes encontrar espacios disponibles en otras instituciones públicas de nivel medio superior. Para conocer los requisitos e inscribirte en estas escuelas alternativas, debes acceder al sitio https://www.miderechomilugar.gob.mx/.