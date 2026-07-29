¿Se retrasa el inicio de clases en la UNAM? Lanzan calendario escolar tras la suspensión de inscripciones

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanza el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027 a pesar de las presuntas irregularidades en el examen de admisión en línea, el cual generó dudas sobre los posibles ajustes a las fechas. Sin embargo, luego de la suspensión provisional de los trámites de inscripción de nuevo ingreso, miles de estudiantes —incluidos los de Pase Reglamentado— esperan entregar sus papeles y verificar el inicio de clases.

De acuerdo con los recientes PDF lanzados por la UNAM, la institución mantiene su fecha oficial de regreso a las aulas, aunque la comunidad está a la expectativa de ajustes tras la suspensión de trámites de nuevo ingreso por las anomalías en el examen.

¿Cuándo inician las clases en la UNAM?

El calendario vigente marca el 10 de agosto de 2026 como el arranque del ciclo 2026-2027 en todas las Facultades, Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (FES) y planteles de bachillerato de la UNAM en el país, mientras que el primer semestre concluirá el 27 de noviembre del 2026 y el ciclo anual el 07 de mayo del 2027.

Cabe destacar que el proceso de reingreso se realiza en línea mediante los sistemas escolares de cada facultad (como el SIAE), mientras que las clases continúan en su formato principal presencial.

Fechas de fin de ciclo y periodos de exámenes en la UNAM

El ciclo semestral 2025-2026 concluyó oficialmente el 29 de mayo de 2026, mientras que el ciclo anual 2025-2026 el 8 de mayo de 2026; pero para el ciclo 2026-2027, el primer semestre terminará el 27 de noviembre de 2026, abriendo el periodo de exámenes que se extenderá durante las primeras semanas de diciembre.

Días inhábiles y festivos de la UNAM en 2026

Para esta segunda mitad del año, correspondiente al ciclo 26-27, se consideran días asuetos nacional el 15 y 16 de septiembre, 1, 2 y 16 de noviembre, cerrando con el 12 y 25 de diciembre.

¿Qué pasó en los exámenes de admisión de la UNAM?

La comunidad está sujeta a ajustes en el calendario escolar, tras la suspensión provisional de inscripciones en la UNAM desde el pasado 24 de julio, donde las personas de nuevo ingreso registraron puntajes atípicos y reportes de trampas con Inteligencia Artificial (IA) durante la evaluación en línea. Ahora, una Comisión Técnica investiga los hechos para emitir una resolución esta misma semana; por su parte, la institución aclaró que —por ahora— es falso que se repita.

¿Qué pasa con la inscripción de los alumnos de Pase Reglamentado?

Los alumnos provenientes de las preparatorias y CCH de la UNAM que ya tienen su lugar asegurado por pase directo y se encuentran a la espera de que la DGAE anuncie las nuevas fechas oficiales para la entrega de documentación. Las recomendaciones para los estudiantes son:



Tener documentación original de certificados, actas de nacimiento, CURP para agilizar el proceso

Estar pendientes de los canales institucionales sobre la resolución de la Comisión Técnica

Ignorar rumores en redes sociales sobre la cancelación del semestre o retrasos masivos

La institución recalcó que, la fecha oficial de inicio de clases sigue siendo el 10 de agosto hasta que la UNAM emita un aviso que indique lo contrario.