La fecha exacta en que termina el taller intensivo de la SEP en enero 2026 y los alumnos regresan a clases

Con el arranque de 2026, y tras los festejos de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, miles de familias en México buscan respuestas claras sobre el calendario escolar. La SEP confirmó las fechas exactas del taller intensivo para maestros , el regreso a clases de los alumnos y los días sin actividades que restan del ciclo escolar 2025-2026. Aquí te explicamos todo, paso a paso y de forma sencilla, con información oficial y actualizada.

¿Cuándo acaba el taller intensivo para maestros de la SEP?

Del 7 al 9 de enero del 2026, docentes y directivos participarán en el Taller intensivo de la SEP , que busca impulsar la práctica educativa, construir conocimiento colectivo y valorar la experiencia profesional de cada maestro.

Los talleres incluyen recursos formativos como "Notas para el acompañamiento" para directivos y la "Carpeta para la reflexión" para docentes, herramientas diseñadas para mejorar la toma de decisiones y el aprendizaje en la escuela.

Estos talleres de la SEP están pensados para que maestras y maestros reflexionen sobre su trabajo en el aula y compartan experiencias entre colegas. El objetivo es mejorar la enseñanza a través del trabajo en equipo, reconocer la experiencia de cada docente y entender que cada escuela y cada grupo son distintos, buscando que las y los estudiantes desarrollen su voz, su creatividad, su pensamiento y su conciencia social.

¿Cuándo es el regreso a clases para estudiantes SEP en enero 2026?

Según el Calendario Escolar SEP 2025-2026, el regreso a clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria será el lunes 12 de enero de 2026.

Ese día marca el inicio del segundo tramo del ciclo escolar, luego de las vacaciones de invierno y del periodo de capacitación docente. A partir de esa fecha, se reanudan las actividades académicas normales en todas las escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP.

¿Cuántos días sin clases quedan en el ciclo 2025-2026?

Aunque el regreso es inmediato, enero aún trae buenas noticias: los estudiantes tendrán descansos cercanos que permiten organizar mejor la rutina familiar.

A lo largo del ciclo escolar 2025-2026, los alumnos de educación básica contarán con días feriados oficiales, Consejos Técnicos Escolares (CTE) y periodos vacacionales. Algunos de los más próximos son:



Viernes 30 de enero: Consejo Técnico Escolar

Lunes 2 de febrero: Día feriado por la Constitución

16 de marzo: Natalicio de Benito Juárez

Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril de 2026

1 de mayo: Día del Trabajo

5 de mayo: Batalla de Puebla

15 de mayo: Día del Maestro

Además, los últimos viernes de cada mes (enero, febrero, marzo, mayo y junio) no hay clases por sesiones de CTE, lo que suma varios fines de semana largos durante el año.