Notas
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UNAM a distancia: conoce la próxima convocatoria y cómo puedes estudiar una licenciatura
Anunció que a principios del mes de octubre de 2026 se abrirán nuevos ingresos a sus licenciaturas en el formato abierto y a distancia
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Fuerte movilización estudiantil en Santa Anita: Decenas de alumnos de preparatoria paralizan calles y alzan la voz por presunto acoso
Más de 100 estudiantes protestaron en la Preparatoria de Santa Anita por denuncias de presunto acoso contra un profesor, quien ya fue separado del cargo.
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¡Megapuente patrio! Alumnos tendrán cinco días sin clases y volverán hasta el 21 de septiembre en este estado
Alumnos de Campeche tendrán un megapuente por las fiestas patrias: descansarán cinco días consecutivos y volverán a clases hasta el 21 de septiembre.
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SEP confirma suspensión de clases en estos estados por fuertes lluvias en México
Debido a las fuertes lluvias registradas en las últimas horas, la SEP informó la suspensión de clases en diversos municipios de México.
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¿Se cancelan las clases mañana 4 de septiembre? Esto dice el calendario escolar de la SEP
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 ya definió los días en que no habrá clases para millones de alumnos en septiembre.
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¿Falla mecánica o descuido? Niña sale disparada de transporte escolar en Monterrey
Una niña de 10 años resultó lesionada tras caer de un transporte escolar en Monterrey durante el regreso a clases. Autoridades investigan las causas del accidente.