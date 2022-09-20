¿Cuántas hormigas hay? Científicos descubren sorprendente cantidad

Un estudio publicado por la revista Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS) reveló cuántas hormigas hay en el mundo, sorprendiendo con la cantidad de estos insectos, pues de acuerdo con la publicación viven 20 mil billones de estos animales.

La cantidad de hormigas en el mundo, excede la combinación de aver y mamíferos silvestres, así como a la cantidad de humanos.

Para poner más clara la cantidad de hormigas que existen, si los humanos se enfrentaran a las hormigas, cada uno debería luchar contra 2.6 millones de estos insectos.

El análisis de PNAS se basó en 489 estudios que abarcaron todos los continentes para obtener una estimación empírica sobre la abundancia global de las hormigas, por lo que la cantidad podría ser mayor.

El estudio explicó que la mayoría de las hormigas habitan en suelos de regiones tropicales y subtropicales, pero varían sustancialmente entre los hábitats, ya que también son muy abundantes en bosques y zonas áridas.

Añadió que existen más de 15 mil 700 especies y subespecies de hormigas, pero podrían ser todavía por las que no se han descubierto, por lo que la revista calificó a estos insectos como “las pequeñas cosas que gobiernan el mundo”.

Our “counting ant” paper finally come out! Very proud to be a part of it! Guess how many ants living in the planet? 20,000,000,000,000,000!! Their biomass is higher than wild birds and mammals combined! https://t.co/yUS5s7aWRC pic.twitter.com/4dyNlDOtn3 — Runxi WANG 王润玺 (潤璽) (@RunxiWANG_) September 20, 2022

¿Cuál es la importancia de las hormigas en el mundo?

Junto con avispas y abejas, las hormigas constituyen la familia Hymenoptera, que es la más grande de los insectos. Cada una de las hormigas desempeña una misión biológica: soldado u obrera, macho fecundador o reina.

La interacción de las hormigas con las plantas pueden ser neutrales, es decir, sin beneficio ni daño; antagónicas, si defolian en corto tiempo las ramas o si arrastran néctar y polen, y mutualista, en procesos de polinización y dispersión de semillas.

Las que viven en troncos huecos o entre espinas encuentran en las plantas alimento rico en proteínas, carbohidratos y néctar, y a su vez representan para la planta una defensa natural contra los herbívoros.

Otras hormigas también llevan materia orgánica a las ramas de los árboles, lo que propicia la formación de “jardines de hormigas”, en los cuales otro tipo de fauna halla sustento.

Existen plantas que secretan néctar de forma extrafloral por hojas, peciolos o tallos, lo que no atrae a los polinizadores pero sí a algunas hormigas que defienden las hojas y se convierten así en defensa contra los insectos herbívoros.

