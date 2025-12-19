Precio de la gasolina hoy 19 de diciembre: Costos en el último viernes antes de Navidad

Llegó el llamado "viernes de locura". Hoy, 19 de diciembre, es el último viernes antes de Navidad y la movilidad en todo el país alcanza su punto máximo.

Entre las familias que salen de vacaciones, las compras de pánico para la cena de Nochebuena y los últimos brindis laborales, las calles estarán saturadas. En este escenario, quedarse sin gasolina no es opción, y encontrar el mejor precio puede ser un gran alivio para tu cartera en esta época de gastos fuertes.

Para que te anticipes al caos vial y cuides tu aguinaldo, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las principales entidades, con base en los datos oficiales de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 19 de diciembre de 2025?

A nivel nacional, los precios reflejan la alta demanda de la temporada, manteniéndose en los siguientes rangos promedio:



Gasolina Regular precio por litro: $23.37 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.89 pesos

Diésel precio por litro: $26.41 pesos

Precio del gas natural vehicular hoy viernes 19 de diciembre de 2025

Mínimo por litro: $10.99 pesos

Promedio por litro: $12.60 pesos

Máximo por litro: $14.49 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en CDMX hoy 19 de diciembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.49 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.15 pesos

Diésel precio por litro: $26.21 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en el Edomex hoy 19 de diciembre de 2025?

Gasolina Regular precio por litro: $23.59 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $25.35 pesos

Diésel precio por litro: $25.91 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Jalisco hoy 19 de diciembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.64 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $26.52 pesos

Diésel precio por litro: $26.52 pesos

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en Nuevo León hoy 19 de diciembre?

Gasolina Regular precio por litro: $23.76 pesos

Gasolina Premium precio por litro: $27.20 pesos

Diésel precio por litro: $26.16 pesos

¿Dónde cargar gasolina para ahorrar este viernes?

Si vas a salir a carretera hoy, recuerda planificar tu carga. Este viernes, una de las gasolinas regulares más económicas se localiza en la frontera norte, en Matamoros, Tamaulipas, con un costo cercano a los $21.90 pesos por litro.

Por otro lado, si te encuentras en zonas de alta plusvalía o turísticas, como San Pedro Garza García, Nuevo León o Cancún, Quintana Roo, prepárate, pues la gasolina premium se mantiene como una de las más costosas, superando los $28.80 pesos por litro.

