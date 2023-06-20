¿Cuánto cuesta y qué incluye el tour del submarino que desapareció explorando restos del Titanic?

Desde hace un par de años, la compañía OceanGate mantiene una flota de sumergibles que efectúan viajes para explorar los restos del Titanic. Entre estos, se encuentra Titán el submarino que desapareció con cinco turistas a bordo mientras se dirigía a los restos del Titanic, navío que se hundió en el año de 1912 en aguas del Océano Atlántico, cerca de la costa de Terranova en Canadá.

¿Cuánto cuesta el tour de OceanGate Expeditions en submarino para ver los restos del Titanic?

Debido a que este tipo de viajes han resultado en una auténtica revolución en el concepto de turismo marítimo a bordo de un submarino, se requiere de una gran cantidad de recursos para poder acceder a ellos y convertirse en un “científico ciudadano”, como en un inicio la compañía catalogó a todos los interesados en explorar los restos del emblemático transatlántico naufragado.

Un viaje para explorar los restos del Titanic a bordo de un submarino de OceanGate tiene un costo de 250 mil dólares, unos cuatro y medio millones de pesos por persona. Cabe señalar que en este tipo de viajes se efectúan con cinco turistas a bordo.

Cada equipo está integrado por 6 especialistas en misiones, que se suman a la expedición para una misión de 10 días (8 días en el mar). Toda la expedición para analizar los restos del Titanic, se compone de 5 tramos de misión.

Así es Titán, el submarino que desapareció en una expedición

Conforme a la página web de OceanGate, Titán es un submarino de poco más de 10 toneladas de peso y se encuentra fabricado con titanio y fibra de carbono. Cuenta con soporte vital para una tripulación de cinco personas durante 96 horas.

Como una de sus medidas de seguridad más destacadas, Titán utiliza un “sistema propio de monitorización de la salud del casco en tiempo real” (RTM por sus siglas en inglés), que analiza la presión en el sumergible, además de la integridad de su estructura.

¿Quiénes son los turistas que desaparecieron en el submarino para ver los restos del Titanic?

Entre los nombres que se destacan entre los desaparecidos en el submarino de OceanGate, se encuentra Hamish Harding, un empresario y piloto, además de multimillonario de 58 años.

De hecho fue Brian Szasz, su hijastro, quien a través de su cuenta de Facebook, reveló la identidad de uno de los turistas a bordo del sumergible. Algunos medios europeos han señalado que entre la lista de turistas que desaparecieron en el submarino para ver los restos del Titanic, también se encuentran el explorador Paul-Henry Nargeolet, además de Stockton Rush, director ejecutivo y fundador de OceanGate Expeditions.