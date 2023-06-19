Un submarino que transportaba a turistas para que vieran los restos del Titanic desaparecieron en el Océano Atlántico, hecho que generó un fuerte operativo de búsqueda y rescate, según informó la BBC, cadena de radio, televisión e internet con sede en el Reino Unido.

La Guardia Costera de Boston compartió a la BBC que sigue con el rastreo del sumergible que perdió comunicación cuando se acercaba a la zona donde se encuentra el último vestigio del mítico barco que ha sido retratado en películas, obras de teatro, series, entre otros.

Hasta el momento, se desconoce el número de turistas y operadores de la empresa que participaban en la expedición por la que, cada año, miles de personas pagan para llegar al sitio.

Así son las expediciones para ver los restos del Titanic

Los submarinos, como el que se encuentra desaparecido con turistas, son utilizados cada año para realizar expediciones que incluyen el descenso y ascenso por 8 días para bucear en el naufragio que se encuentra, según especialistas, a 3 mil 800 metros bajo la superficie y 600 kilómetros de la costa de Newfoundland, Canadá.

Los viajes cuestan, en promedio, 250 mil dólares e incluyen la oportunidad de trabajar y conocer junto a expertos la biología marina, oceanografía, el Titanic y las profundidades del océano. Las personas viven durante ese tiempo en la embarcación que incluye comidas, trajes de supervivencia, entre otros.

“Su inmersión al Titanic solo brindará una experiencia de viaje emocionante y única, sino que también ayudará a la comunidad científica a aprender más sobre el naufragio y el entorno del océano profundo. Cada inmersión también tiene un objetivo científico y puedes obtener más información sobre la investigación que apoyamos aquí”, explica OceanGate, una de las empresas que más traslados realiza a la zona.

Nuevas imágenes muestran cómo luce el Titanic bajo el océano

A principios del 2023, un escaneo digital en tamaño real permitió revelar nuevas imágenes sobre cómo luce el Titanic a más de 100 años de su hundimiento.

Magellan, empresa de investigación submarina, fue la encargada de mapear el sitio para recrear “un gemelo digital” al Titanic, lo que también permitirá dar nueva información sobre la tragedia. En el diseño se aprecia el sitio donde se ubicaba la gran escalera principal del naufragio, el centro de comunicaciones, entre otros aspectos.

El Titanic fue el barco más grande de su época y es conocido tras el accidente contra un iceberg en su viaje inaugural de Southampton a Nueva York, en 1912, mismo que dejó mil 500 personas muertas entre pasajeros y tripulantes.