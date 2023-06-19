¿El hundimiento del Titanic oculta una maldición? Estos son los misterios no resueltos del trasatlántico

El barco trasatlántico Titanic ha inspirado al mundo del cine y los documentales. El naufragio de esta nave dejó más de mil 500 personas muertas y 705 sobrevivientes en su primer y único viaje que tendría como destino Estados Unidos.

El hundimiento de esta obra de ingeniería causó muchas dudas sobre cómo y por qué ocurrió, si sus fabricantes y diseñadores se ufanaron de usar los mejores materiales y técnicas de la época.

¿Cuándo se hundió el barco Titanic?

El Titanic quedó en las profundidades del Océano Atlántico, a 740 kilómetros al sur de Terranova, una isla de Canadá, durante la madrugada del 15 de abril de 1912, después de cinco días de partir del puerto de Southampton, Inglaterra, con rumbo a Nueva York. Tenía 46 mil 328 toneladas de peso, 270 metros de longitud y 53 metros de altura.

La nave estaba a cargo de la naviera británica White Star Line y formó parte de un plan para construir tres grandes trasatlánticos con los nombres Olympic, Titanic y Gigantic. Sin embargo, mientras el hundimiento del segundo, la compañía le cambió el nombre a Britannic.

¿Jack podía sobrevivir?

En la popular cinta “Titanic”, el personaje de Leonardo DiCaprio, Jack, se hunde en el helado océano, mientras que Rose queda a flote en una pieza de puerta de madera. Diversos usuarios de redes sociales llevan años pensando que había espacio suficiente parta que ambos se salvaran.

El año 2022, con motivo de los primeros 25 años del estreno de la cinta, el director James Cameron zanjó las discusiones y aseveró que realizó pruebas con dobles con el mismo peso que los actores, les colocaron sensores y los metieron a agua helada para saber si podían haber sobrevivido.

“Sólo podía quedar uno. La respuesta fue que no había manera de que hubieran sobrevivido los dos”, sentenció el cineasta a medios internacionales. Y es que aunque la puerta hubiese tenido el espacio suficiente para que ambos sobrevivientes estuvieran sobre ella, la densidad de ambos habría terminado por hundirlos.

¿Por qué no sacar el Titanic?

Aunque pudiera pensarse que lo mejor es sacar el Titanic del fondo del mar, esta no es una labor tan sencilla desde el aspecto técnico e incluso legal.

El reconocido trasatlántico está a casi cuatro kilómetros de profundidad en el lecho marino y llegar hasta dicha zona requiere el uso de robots y otro tipo de equipamiento especial. Además, en dicha región son frecuentes los icebergs, enormes bloques de hielo que dificultan la navegación y cabe recordar que uno de ellos fue el responsable del hundimiento del barco.

Diversos acuerdos entre Estados Unidos y el Reino Unido prohíben exploraciones a la zona y piden preservarla. En 2021, el Titanic entró bajo el Convenio de Protección de la Herencia Cultural Submarina de la UNESCO.

Además, en 2017, la sección 113 de la Ley de Apropiaciones Consolidadas establece que “ninguna persona deberá realizar ninguna investigación, exploración, salvamento ni ninguna otra actividad que altere o modifique los restos del naufragio o la zona del naufragio del RMS Titanic a menos que esté autorizado por el Secretario de Comercio” de Estados Unidos.

