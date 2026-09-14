Octavio Romero Oropeza dice tener “poco”… pero su patrimonio supera los 47 millones de pesos

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, respondió a los señalamientos sobre la transparencia de su patrimonio y aseguró que ha obtenido sus bienes como resultado de décadas de trabajo en el sector público y privado.

¿De cuánto es el patrimonio de Octavio Romero Oropeza?

De acuerdo con los datos expuestos sobre su declaración patrimonial, Romero Oropeza reporta terrenos cuya superficie conjunta equivale aproximadamente a 100 canchas del Estadio Banorte, además de una casa en Tlalpan y dos departamentos.

En conjunto, el valor declarado de sus terrenos asciende a 36 millones 974 mil 526 pesos. A esta cantidad se suman 3 millones 150 mil pesos en bienes muebles y más de 7.4 millones de pesos distribuidos en cuentas bancarias.

La suma presentada alcanza los 47 millones 534 mil 058 pesos.

Durante su intervención, Romero Oropeza rechazó las acusaciones en su contra y afirmó: “No todos somos iguales”.

El funcionario también aseguró que nunca ha tenido automóvil y sostuvo que sus bienes son producto de su trayectoria laboral de aproximadamente 40 años.