La detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa, volvió a colocar su nombre entre las principales tendencias de seguridad en México.

Sin embargo, antes de su captura, el presunto líder criminal ya era uno de los objetivos prioritarios de las autoridades estadounidenses, que ofrecían una millonaria recompensa por información que permitiera localizarlo.

Y es que, la recompensa volvió a llamar la atención luego de que se reportara su detención durante un operativo de fuerzas federales realizado el viernes 20 de noviembre de 2026 en Guasave, Sinaloa.

¿Cuánto ofrecía el FBI por “El Chapo Isidro”?

El gobierno estadounidense ofrecía hasta 5 millones de dólares por información que ayudara a conseguir el arresto o una condena de Fausto Isidro Meza Flores.

De acuerdo con un comunicado del Buró Federal de Investigaciones, la recompensa fue anunciada originalmente el 27 de septiembre de 2017, en coordinación con el Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La oferta estaba dirigida a personas que pudieran proporcionar información que condujera directamente a su detención o sentencia.

El organismo también señaló que las denuncias podían realizarse de manera confidencial.

Posteriormente, el 4 de febrero de 2025, el FBI incorporó a “El Chapo Isidro” a su lista de los 10 fugitivos más buscados, lo que incrementó la atención internacional sobre su búsqueda.

¿Quién era “El Chapo Isidro”?

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro” o “Chapito Isidro”, nació el 19 de junio de 1982 en Guasave, Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses lo identificaban como presunto dirigente de la organización criminal Meza-Flores, también relacionada con el llamado Cártel de Guasave.

Su trayectoria estuvo vinculada con el grupo de los Beltrán Leyva. De acuerdo con información del FBI, antes de la detención de Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, en enero de 2008, Meza Flores era considerado uno de sus colaboradores más cercanos.

El FBI lo señalaba como presunto responsable de encabezar una organización dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos, entre ellas cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana.

Además de “El Chapo Isidro”, las autoridades informaron sobre la detención de Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización, y José “N”, señalado como operador financiero.