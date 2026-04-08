¿Cuánto tarda en reflejarse el pago de adeudos del recibo de agua en CDMX? Lo que debes hacer si no sale

El Gobierno ha puesto en marcha un esquema de beneficios dirigido a todos los ciudadanos que mantengan saldos pendientes y puedan hacer su pago de adeudos del recibo de agua en CDMX. Aquí los detalles.

¿Quiénes pueden ser candidatos al Programa de Regularización?

Los candidatos para acceder a este apoyo son quienes tengan adeudos generados durante los ejercicios fiscales que abarcan desde 2021 hasta 2025. El programa tiene un alcance integral, pues se encuentra disponible para las cuatro categorías de consumo que administra la Secretaría encargada del ramo.

Esta medida incluye tanto a viviendas particulares como a establecimientos comerciales locales. El objetivo principal es brindar facilidades para que la población logre sanear sus finanzas administrativas. De igual forma, representa un alivio directo para quienes han sumado deudas considerables en el último lustro, permitiéndoles proteger su patrimonio bajo un formato de pago mucho más accesible.

Descuentos aplicables según el tipo de consumo

Los beneficios se dividen de acuerdo con el uso registrado del inmueble. Para el sector habitacional o doméstico, se otorga una condonación del 50% tanto en los derechos como en la actualización, además de eliminar el 100% de los accesorios, que incluyen multas y recargos. En el caso del uso mixto, la reducción es del 30% en derechos y actualizaciones, manteniendo el perdón total del 100% en los gastos de cobranza.

Para los establecimientos comerciales y negocios, el esquema ofrece un descuento del 20% en el derecho y la actualización, conservando el 100% de beneficio en los accesorios acumulados. Por último, los inmuebles gubernamentales de carácter no doméstico no reciben descuentos en el derecho base, pero sí se les exime del 100% en la actualización y en todos los cargos adicionales por demora.

¿Cuánto tiempo tarda en reflejarse el pago de adeudos del recibo de agua CDMX?

Es fundamental que los contribuyentes consideren los tiempos de procesamiento digital. Según la información proporcionada por la Secretaría Integral del Agua de la Ciudad de México, los pagos efectuados pueden demorar hasta nueve días hábiles en aparecer como validados en el sistema oficial.

¿Qué hago si no sale mi pago en el programa de regularización de agua CDMX?

En caso de que transcurra dicho periodo de nueves días y el movimiento aún no se encuentre registrado, se recomienda a los usuarios no esperar más. La instrucción es presentarse personalmente en el módulo de atención ciudadana que corresponda a su domicilio.

Para ubicar la oficina más próxima, las autoridades han habilitado un mapa interactivo que facilita la localización de estos centros de gestión.

Requisitos para el programa de regularización de agua CDMX

Para participar en este proceso, los interesados deben cumplir con ciertos criterios básicos. Es indispensable contar con el número de cuenta de agua y tener activa la cuenta Llave CDMX. Asimismo, es obligatorio estar al corriente con los pagos del presente ejercicio fiscal 2026 y manifestar la aceptación de los términos y condiciones estipulados en el acuerdo de regularización.

