Esta es la costosa MULTA por desperdiciar agua el Sábado de Gloria en CDMX en 2026

Faltan pocas horas para que el Sábado de Gloria llegue y en la Ciudad de México (CDMX), familias suelen salir a la calle y mojarse, pero el tirar agua implica una sanción económica ¿Cuál es el costo de la multa por desperdiciar agua CDMX en 2026? Aquí te decimos cuánto pagarás.

Sacar las cubetas o los globos con agua para mojarse en Semana Santa sigue presente en varias casas de la capital, pero tirar agua en la calle no debe ser una tradición, pues hacerlo equivale a una sanción.

¿Qué ley castiga desperdiciar agua en la CDMX 2026?

La multa por desperdiciar o tirar agua en CDMX en Sábado de Gloria, y todos los días del año, se establece de acuerdo con la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México.

Esta ley, en au Artículo 110 Fracción XIII, indica que se sancionará a la persona que desperdicie el agua, o no cumpla con los requisitos, las normas y condiciones del uso del agua que establece la ley.

¿De cuánto es la multa por desperdiciar agua en CDMX en Sábado de Gloria? Costo 2026

El costo de la multa por tirar agua en la calle en CDMX es de 100 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual se usa para el cálculo de multas y sanciones.

En 2026, el valor de la UMA es de $117.31 pesos mexicanos, entonces el costo de la multa va de los $11 mil 731 pesos a $35 mil 193 pesos.

¿Qué significa el Sábado de Gloria? Esto dice la Iglesia

El Sábado Santo o Sábado de Gloria, explica la Arquidiócesis Primada de México, es el día que "se dedica a la oración y la meditación sobre la pasión de Cristo, día de duelo, día de mirar y analizar lo que paso con la pasión y muerte".

De acuerdo con el Centro Universitario Incarnate Word, es un momento en que se recuerda el paso de Jesucristo entre la muerte y la resurrección.

Se trata de una fecha en la que se evoca el dolor de la Virgen María al ver a su hijo crucificado, pero también se recuerda la esperanza de María por la resurrección de su hijo.

