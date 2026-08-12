Examen de control de la UNAM; aciertos que se necesitan y el tiempo que tienes para responder

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició la aplicación del examen de control para miles de jóvenes del 12 al 19 de agosto de 2026, y los aspirantes seleccionados acudirán a diversas sedes en el país para confirmar su nivel de conocimientos y asegurar su ingreso a la máxima casa de estudios.

Esta prueba presencial evalúa a quienes igualaron o superaron el puntaje mínimo de corte de su carrera, y la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) reporta que 45 mil 463 estudiantes ya cuentan con su cita asignada. El objetivo de este proceso es garantizar la transparencia, por lo que los participantes deben acatar estrictas medidas de seguridad y puntualidad.

Sedes y horarios de la prueba presencial

Según la UNAM, la aplicación arrancó este 12 de agosto en León, Guanajuato, dentro del Hotel Real de Minas Poliforum, pero la DGAE habilitó otras ubicaciones para estudiantes foráneos. Si aún no cuentas con tu comprobante, el portal TU SITIO sigue activo para descargas. Los turnos programados son:



León, Guanajuato: 12 de agosto (17:00 a 20:00) y 13 de agosto (09:00 a 12:00, 13:00 a 16:00, 17:00 a 20:00)

12 de agosto (17:00 a 20:00) y 13 de agosto (09:00 a 12:00, 13:00 a 16:00, 17:00 a 20:00) Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto en tres turnos (09:00 a 12:00, 13:00 a 16:00, 17:00 a 20:00)

13 de agosto en tres turnos (09:00 a 12:00, 13:00 a 16:00, 17:00 a 20:00) Tijuana, Baja California: 16 de agosto (10:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00)

Reglas obligatorias para el examen de control de la UNAM

Las autoridades universitarias exigen cumplir requisitos específicos para entrar a las instalaciones, como llegar una hora antes del inicio para realizar el registro sin prisas, pues no existe tolerancia para retardos.

El día de tu cita debes presentar una identificación oficial vigente y el comprobante impreso, donde queda prohibido usar teléfonos celulares durante la prueba y no se permite ingresar con mochilas, bolsas o bultos grandes. Asimismo, personal universitario orientará a los asistentes ante cualquier contratiempo.

¿Cómo será el examen de control de la UNAM?

Administrar el tiempo es fundamental para los aspirantes, pues cada prueba consta de 120 reactivos precisos, donde los jóvenes solo disponen de un tiempo máximo de tres horas, equivalentes a 180 minutos, para responder la totalidad de las preguntas.

¿Cuántos aciertos pide cada carrera?

Superar esta etapa requiere alcanzar los estándares históricos de la institución, por lo que no hay una cifra aprobatoria única y las carreras con menor demanda solicitan un puntaje mínimo general desde los 40 aciertos. Sin embargo, el escenario para licenciaturas de alta demanda en campus principales, como Médico Cirujano o Traducción, resulta muy distinto, pues para estas opciones se exige lograr más de 100 aciertos.