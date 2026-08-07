Las 23 carreras que piden menor puntaje para el examen de control de la UNAM para ingreso a licenciatura

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitó el sistema para que los aspirantes a licenciatura que pasaron el examen ingreso, puedan realizar el segundo test de control presencial para garantizar su lugar dentro de la institución; asimismo, también reveló la lista de las 23 carreras que requieren el menor puntaje en esta prueba para continuar con el proceso de inscripción.

La convocatoria solo aplica para los estudiantes que consiguieron el mínimo de respuestas correctas igual o superior al límite registrado entre 2021 y 2026 para su respectiva carrera, y el examen de control se aplicará del 12 al 19 de agosto en distintas sedes del país, un paso que definirá a la nueva generación universitaria de México.

¿Cuáles son las carreras que piden menor puntaje en el examen de control de la UNAM?

El puntaje mínimo que pide la UNAM a los estudiantes es de 40 aciertos, pero solo en las siguientes carreras:



Área 1: Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías

Ciencia de Materiales Sustentables: Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (Escolarizada) – 40 aciertos Ciencias de la Tierra: Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla (Escolarizada) – 40 aciertos Ciencias de la Tierra: Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida (Escolarizada) – 40 aciertos Matemáticas para el Desarrollo: Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla (Escolarizada) – 40 aciertos Tecnologías para la Información en Ciencias: Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (Escolarizada) – 40 aciertos

Área 2: Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud

Biología: Plantel Tlaxcala (Escolarizada) – 40 aciertos Ciencias Agroforestales: Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (Escolarizada) – 40 aciertos Ecología: Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida (Escolarizada) – 40 aciertos Manejo Sustentable de Zonas Costeras: Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida (Escolarizada) – 40 aciertos

Área 3: Ciencias Sociales

Administración Agropecuaria: Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León (Escolarizada) – 40 aciertos Ciencias de la Comunicación: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (A distancia) – 40 aciertos Derecho: Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (Escolarizada) – 40 aciertos Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento: FES Zaragoza (Escolarizada) – 40 aciertos Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento: Plantel Tlaxcala (Escolarizada) – 40 aciertos Desarrollo Territorial: Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León (Escolarizada) – 40 aciertos Economía: FES Aragón (Abierta) – 40 aciertos Geografía: Facultad de Filosofía y Letras (Escolarizada) – 40 aciertos Planificación para el Desarrollo Agropecuario: FES Aragón (Escolarizada) – 40 aciertos Relaciones Internacionales: FES Acatlán (Abierta) – 40 aciertos Sociología: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (A distancia) – 40 aciertos Sociología: FES Acatlán (Escolarizada) – 40 aciertos Turismo y Desarrollo Sostenible: Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León (Escolarizada) – 40 aciertos

Área 4: Humanidades y de las Artes

Administración de Archivos y Gestión Documental: Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia (A distancia) – 40 aciertos



¿Cómo funciona el examen de control presencial?

Esta evaluación forma parte oficial del concurso de selección a licenciatura y solo están convocados los estudiantes que recibieron un aviso previo de selección que igualaron los aciertos mínimos de su carrera, plantel y modalidad. Para verificar su estatus, el alumno debe comparar su resultados con la tabla histórica de corte publicada en el sitio oficial.

Fechas y sedes de aplicación

Los alumnos calificados deben ingresar a "TU SITIO" a partir del viernes 7 de agosto para obtener su cita exacta, donde las jornadas de evaluación presencial se distribuirán de la siguiente manera:



León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto

Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto

Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto

Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto

Requisitos y consulta de resultados

Lo principal es descargar el comprobante de cita, y para ello la plataforma exige la clave personal del estudiante; este documento detalla el horario, la ubicación exacta, el croquis de la sede y los papeles necesario para ingresar al recinto y realizar el examen de control. Sin embargo, la UNAM advierte que, no se debe compartir el número de folio con otros estudiantes como medida estricta para proteger los datos personales.