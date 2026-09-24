“El Niño” viene con cambios en el clima: ¿qué tanto podría aumentar el calor?

Casi medio millón de personas en todo el mundo podrían perder la vida entre junio de 2026 y febrero de 2027 debido al calor asociado con "El Niño", de acuerdo con un nuevo informe del Climate Impact Lab. Ante este escenario, las alertas tempranas por calor, generan duda de cuál podría ser la temperatura que se tendría durante ese desarrollo.

¿Cuánto podría aumentar la temperatura?

De acuerdo con CNN, los científicos prevén que "El Niño" eleve las temperaturas terrestres globales 1.2 grados Celsius por encima de lo normal durante los próximos meses.

El estudio también estima que este calor inusual provocará un 44% más de días de calor extremo de los que se esperarían durante un año normal.

Los investigadores señalan que el fenómeno se ha fortalecido de manera extraordinaria y que podría convertirse en un evento de intensidad récord.

Además, explican que "El Niño" se está combinando con el calentamiento global provocado por la contaminación derivada de los combustibles fósiles.

En México, "El Niño" no implica un aumento uniforme de la temperatura en todo el país. Proyectan que las temperaturas globales estarán 1.2 °C por encima de lo normal durante los próximos meses; el comportamiento y la intensidad del calor en México dependerán de la región y de la época del año.

¿Qué países tendrían mayor impacto?

Las regiones que podrían registrar el mayor impacto se encuentran principalmente en el sur global. Nigeria tendría el mayor número de muertes asociadas al calor de "El Niño", con 31 mil 400, seguido por otros países señalados entre los de mayor riesgo, como Indonesia, Sudán, India y Brasil.

Mientras que en Estados Unidos también aparece entre los 20 países con mayor impacto proyectado, con alrededor de 3 mil 500 muertes.