¿Cuántos partidos del Mundial 2026 quedan por jugarse en el Estadio Ciudad de México? Fechas en que hay cierres viales programados

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a entrar en una fase definitiva y aunque la fiesta en México está cerca de terminar, el ambiente no cede terrero, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, viven la aventura al máximo, pero ¿cuántos partidos le quedan a la capital?

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 le quedan al Estadio Ciudad de México?

¡Atención! El estadio Ciudad de México será la encargada de recibir los compromisos con mayor expectativa del calendario restante. El primero llegará el próximo 24 de junio, cuando la Selección Mexicana dispute su último partido de la fase de grupos frente a Chequia, un encuentro que podría definir su posición rumbo a la fase de eliminación directa.

Posteriormente, el inmueble albergará un partido correspondiente a la ronda eliminatoria el 30 de junio, en el que México enfrentará al tercer lugar de uno de los grupos C, E, F, H o I, siempre y cuando logre avanzar conforme al cuadro establecido.

La actividad concluirá el 5 de julio con otro encuentro de eliminación directa entre los vencedores de la ronda previa, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el conjunto nacional continúe haciendo historia ante su afición.

Guadalajara tendrá uno de los mejores partidos de la fase de grupos

El primero será el 23 de junio con el enfrentamiento entre Colombia y República Democrática del Congo; sin embargo, el encuentro que más expectativas genera es el Uruguay contra España, programado para el 26 de junio.

El choque reúne a dos selecciones llamadas a pelear por el título y, desde que se dio a conocer el calendario, ha sido considerado uno de los partidos más atractivos de toda la fase de grupos.

Monterrey también se despide del Mundial 2026

La sede regiomontana entra igualmente en su tramo final. Después del compromiso entre Túnez y Japón, el Estadio BBVA únicamente recibirá un partido más dentro del torneo.

Será el 24 de junio cuando Sudáfrica y Corea del Sur cierren la actividad mundialista en Monterrey, poniendo fin a la participación de la ciudad como anfitriona del campeonato

Cierres viales CDMX hoy: calles afectadas cerca del Estadio Ciudad de México

Con el objetivo de impedir que la movilización de integrantes de la CNTE avance hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, las autoridades implementaron un operativo especial que mantiene restringida la circulación en diversos puntos de la zona. Aunque la Selección Mexicana no tendrá actividad este día, el inmueble recibirá el encuentro entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán, por lo que se reforzaron las medidas de seguridad.

Entre las vialidades con afectaciones destacan Calzada de Tlalpan y División del Norte, donde permanece cerrado el paso vehicular. A ello se suma el operativo conocido como la "última milla", que limita el acceso en avenidas como Santa Úrsula, Circuito Azteca, la lateral de Anillo Periférico, Avenida del Imán, Gran Sur, Acoxpa y Avenida Las Torres, con el fin de garantizar el resguardo de los asistentes al partido.