Tragedia en Jiutepec: auto cae a canal y 4 personas mueren atrapadas en Morelos

La tragedia embargó a una familia que viajaba a bordo de su automóvil en Jiutepec, Morelos, luego de que la unidad perdiera el control y cayera a un canal conocido como “Los Pinos”.

La corriente impidió que los pasajeros salieran a tiempo y quedaran atrapados dentro del vehículo. Primeros reportes señalan que tres personas murieron ahogadas y una más fue arrastrada por el agua.

Tragedia en Morelos: Auto cae a canal en Jiutepec y deja 4 muertos

Una camioneta blanca cayó desde un puente estrecho hacia un canal en la colonia Atlacomulco, quedando volcada con las llantas hacia arriba, durante la mañana del domingo 21 de diciembre.

Dentro viajaban cuatro personas, tres hombres y una mujer, que perdieron la vida tras quedar atrapadas y ser arrastradas por la fuerte corriente.

Vecinos de la zona, al ver la camioneta hundirse, corrieron para intentar ayudarlos, pero la fuerza del agua hizo que el vehículo quedara atrapado en un tramo angosto del caudal, complicando las tareas de ayuda.

Protección civil confirma que el accidente dejó 4 muertos en Morelos

Minutos más tarde llegaron cuerpos de emergencia, entre ellos Protección Civil y Guardia Nacional, quienes realizaron maniobras para recuperar a las víctimas, aunque el nivel de agua no ayudó mucho.

En redes sociales comenzó a circular un video del rescate, pero para entonces los paramédicos ya habían confirmado que ninguna de las víctimas tenía signos vitales.

Primeros reportes indican que tres cuerpos quedaron en el sitio. Mientras que, un cuarto fue arrastrado por el canal, pero personal de rescate lo localizó metros adelante.

¿Qué causó el accidente?

Hasta el momento se desconoce la razón por la que el chofer perdió el control de la camioneta y cayó al canal. Testigos señalan que el conductor habría derrapado al tomar una curva, volcándose hasta el fondo del arroyo.

Versiones extraoficiales apuntan a que las víctimas regresaban de un convivio y que el conductor manejaba en estado inconveniente, posible causa del accidente.

Las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y confirmar si falló el vehículo, el pavimento o si hubo exceso de confianza al intentar cruzar por el estrecho puente.

