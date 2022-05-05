¿Cómo es la vida en Cuba con 63 años de comunismo?

En 1959, con el triunfo de la revolución en Cuba, Fidel Castro implementó un nuevo régimen político y económico en el país: el comunismo. Que 63 años después ha mostrado su fracaso al mundo y que no tiene para cuando acabar.

El comunismo en Cuba controla los medios de producción, los medios de comunicación y todas las propiedades, haciendo que el gobierno sea el encargado de proporcionar trabajo, acceso a la educación, salud y dar alimentos suficientes a la población.

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Sin embargo, millones de cubanos apenas tienen para comer. Sus alimentos solo los pueden conseguir haciendo largas filas para recibir unas libras de pollo o un tubo de picadillo.

Desde las siete de la mañana los cubanos empiezan a formarse en las tiendas, para que a las 10 entreguen sus tarjeta de identidad y puedan recibir un tubo de picadillo para comer, situación que empeoró con la pandemia.

En Cuba, las personas se forman sin saber qué es lo que les darán de comida, simplemente hacen una fila en la pueden estar por horas, para al final recibir lo único que el gobierno les puede dar.

Incertidumbre, hambre, filas, tiendas vacías, farmacias con escaparates fantasmales, carnicerías sin carne y con candados, no hay nada y lo poco que hay no alcanza, estas son las consecuencias de un régimen autoritario, del comunismo.

Cuba, una isla caribeña de 11 millones de habitantes, atraviesa una dura crisis económica que ha provocado escasez de alimentos y medicamentos y un éxodo masivo hacia su vecino del norte, Estados Unidos.

Habitantes salen de Cuba por crisis generada por comunismo

Más de 80 mil personas salieron de Cuba en los últimos meses hacia Estados Unidos, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza, viajando en avión a Nicaragua y luego por tierra hacia el norte a la frontera entre Estados Unidos y México, o en bote o balsa a través del Estrecho de Florida.

Pero el gobierno de Cuba opta por culpar de la crisis que viven sus ciudadanos al embargo comercial de Washington y al endurecimiento de las sanciones. En tanto, Estados Unidos ha alegado durante mucho tiempo que el liderazgo comunista de Cuba ha administrado mal la economía.