Elecciones en Cuba, una “farsa” afirman opositores del régimen

Este domingo la dictadura en Cuba llama los ciudadanos a votar para elegir 470 parlamentarios que son los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional. Los comicios ocurren en medio de una produnda cririsis económica, a la que se suma la escasez de alimentos, la inflación y el aumento en el malestar social que se ha visto reflejado en manifestaciones contra el régimen, tanto de manera presencial en la isla y también en las redes sociales.

Opositores denuncian que elecciones son una "farsa"

A través de los medios de comunicación controlados por el régimen, el gobierno pidio a los ciudadanos que salgan a votar a demostrar su apoyo a los dirigentes. Por su parte la oposición cuya mayoría ha tenido que salir del país por temor a represalias alientan a la población a no prestarse a lo que llaman una "farsa" ya que su voto no tendrá ningún efecto. Aunque lo cierto es que aunque se registre un alto índice de abstencionismo no habría ningún impacto en el resultado ya que con que reciban más de la mitad de los votos de quienes decidan sufragar, ya pueden hacerse del triunfo. Además de que entre los candidatos no hay ningún opositor.

Así la familia del preso político Wagniel Aguilar Rivera recibe el día de las “elecciones” en Cuba. Mientras tanto, en la @CumbreIberoA, líderes de Iberoamérica se sientan en la misma mesa con @DiazCanelB, el títere que la familia Castro designó como “presidente”. pic.twitter.com/VFOFjhgFM7 — Norges Rodríguez (@norges14) March 26, 2023



El resultado se conocerá a principios de la próxima semana y cabe mencionar que Cuba no permite la presencia de observadores internacionales, ni organismos independientes que supervisen los resultados.

Elián González entre los candidatos

Los 470 candidatos ganadores, ocuparán el cargo durante cinco años y ellos decidirán de entre sus filas al próximo presidente de la Isla. Según una publicación del Partido Comunista Elián González es candidato por el municipio de Cárdenas en Matanzas donde se desempeña como subdirector de AT Comercial Varadero, una empresa importadora de alimentos del Ministerios de las Fuerzas Armadas de Cuba. Y es casi seguro que a sus 29 años se convertirá en legislador. Hoy en día Elián es casado y tiene una hijita de 2 años.

HAVANA - APRIL 29, 2004: (FILE PHOTO) Antonio Castro (L), son of Cuba�s Revolution leader Fidel Castro, sits next to Elian Gonzalez, as some 13.000 people play simultaneaus chess to break the Guiness World Record , on April 29, 2004, in Havana, Cuba. Elian Gonzalez, the survivor of a 1999 Thanksgiving-week smuggling tragedy that killed his mother and nine other as leaving Cuba on a raft, will turn 16 on upcoming December 6, 2009. The Elian case had its beginnings on November 26, 1999, when Elian’s mother, Elizabeth Brotons, who was divorced from his father Juan Miguel Gonzalez, drowned along with 10 others while trying to reach the United States from Cuba in a raft. Elian was one of three survivors. The US relatives of Elian insisted he should stay to be raised in the USA, while Cuba, under the active leadership of Fidel Castro, required that Elian be returned to Cuba. Seven months after he was cast adrift in the Florida straits, the CUBA-US custody battle culminated as Special INS Agents took Elian from the house of his uncle in Miami to re-unite him with his father, Juan Miguel Gonzalez. On June 28, 2000, Elian returned to Cuba. (Photo by Sven Creutzmann/Mambo photo/Getty Images)|Sven Creutzmann/Mambo Photo/Getty Images

Elián González salto a la fama en 1999 cuando a sus seis años sobrevivio al naufragio frente a las costas del sur de Florida en el que murieron su madre y otros 9 migrantes. Los familiares de su madre en Florida reclamaron al niño y se negaban a devolverlo a su padre, que continuaba en la isla.

En un hecho del que fue testigo el mundo entero, agentes federales de Estados Unidos, irrumpieron armados a la casa de los familiares de la madre de Elián para hacer cumplir la orden de una corte que le otorgó la custodia de Elian a su padre, quien lo llevó de regreso a la isla. Desde ese momento Elián se convirtió en un símbolo de un "triunfo para la revolución" y Fidel Castro se presentaba con el pequeño Elián en eventos públicos. Mas tarde Elián ingresó a las filas del Partido Comunista.