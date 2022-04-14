Cuba Gooding Jr se declara culpable de abuso sexual

Cuba Gooding Jr. se declaró culpable de abuso sexual por tocar a la fuerza a una mujer en un club nocturno de Nueva York en 2018, ello como parte de un acuerdo con los fiscales para evitar que vaya a la cárcel.

El actor de 52 años de edad admitió que besó a la fuerza a una mesera del bar. También se declaró culpable de tocar a otras dos mujeres sin su consentimiento, estos casos ocurrieron en 2018 y 2019.

El acuerdo al que llegó Cuba Gooding Jr con la fiscalía fue que recibiría tratamiento para modificar su comportamiento y no beberá alcohol durante seis meses, tampoco puede ser arrestado durante ese periodo. Posteriormente podrá declararse culpable de acoso y sellar su caso.

Cuba Gooding Jr. pleaded guilty to a misdemeanor count of forcibly touching a woman at a New York nightclub in 2018, as part of an agreement with prosecutors that spares the Oscar-winning actor any immediate jail time https://t.co/tp7ULkBmsA pic.twitter.com/DVNs0A1MYP — Reuters (@Reuters) April 14, 2022

Sin embargo, si Cuba Gooding Jr no cumple con lo estipulado en el acuerdo, enfrentará un año de cárcel acusado de abuso sexual, informó la oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan.

¿De qué se le acusa al actor Cuba Gooding?

Cuba Gooding fue acusado de tocar a la fuerza a tres mujeres diferentes en bares de Manhattan en 2018 y 2019, por lo que la Corte Suprema de Nueva York inició un procedimiento en su contra por abuso sexual.

El actor se declaró culpable del cargo más grave, que fue besar a la fuerza a un mujer en un club nocturno en septiembre de 2018.

"Me disculpo por hacer que alguien se sintiera tocado de manera inapropiada", citó el New York Times a Cuba Gooding en la corte cuando se declaró culpable.

Además, Cuba Gooding enfrenta una demanda civil separada de seis millones de dólares por parte de una mujer que lo acusó de violarla dos veces en 2013 en el hotel Mercer en el distrito SoHo de Manhattan. Sin embargo, el actor ha negado en repetidas ocasiones esa acusación

¿Quién es Cuba Gooding Jr?

Cuba Gooding Jr es un actor que ganó el Premio de la Academia como mejor actor de reparto por su papel del volátil jugador de fútbol americano que se convierte en el extraordinario cliente de su agente deportivo, exigiendo a Tom Cruise que "muéstrame el dinero", en la comedia romántica de 1996 "Jerry Maguire".

Interpretó a OJ Simpson en la miniserie de televisión del 2016 "The People v. OJ Simpson".

