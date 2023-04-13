¿En Cuba hay internet? Así funciona la conexión en realidad

Hoy en día vivir sin internet es prácticamente imposible, pues es a través de esta conexión que logramos mantener contacto con nuestros amigos y familiares, e incluso en momentos de ocio; Sin embargo, la realidad es distinta en cada país, como por ejemplo en Cuba, donde este servicio es en su mayoría limitado o mantiene un costo excesivo.

De acuerdo con información de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), en la isla hay cerca de 6,7 millones de usuarios con acceso a internet móvil, lo que representa cerca del 60% del total de su población. A pesar del crecimiento de consumidores en los últimos años, la conexión continúa siendo lenta e inestable, así dijo Tania Velázquez, presidenta ejecutiva de la compañía.

Los datos de la plataforma revelan que la red se "congestiona" sobre todo entre las 20 y las 22 horas, cuando aumenta el número de usuarios de telefonía móvil conectados, aun así el costo de este servicio se mantiene en seis dólares por gigabyte, es decir, 108 pesos mexicanos. Solo para darse una idea, en México la población puede acceder a esta cantidad, por solo 50 pesos al mes.

¿Cómo es la conexión a Internet en Cuba?

Navegar por la red de internet en Cuba nunca ha sido sencillo, pero en 2018, el Gobierno del entonces presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez autorizó el acceso a conexión en los teléfonos móviles, logrando así aumentar el número de usuarios. Antes de esta aprobación, acceder a ciberespacio era una tarea casi fatigosa.

Según explicó una habitante de la isla, previo al consentimiento de Díaz-Canel, la única forma de lograr conectarse era acudiendo a 'parques wifi', o bien, adquiriendo un paquete de datos.

Hasta 2012, el internet en la isla era conectado por viejos satélites rusos y desde 2013, a través de un cable de fibra óptica conectado a Venezuela, gestionado por la compañía ETECSA, el único proveedor de telefonía, que también proporciona internet de banda ancha (ADSL) en algunos hogares.

¿Cuánto cuesta el servicio de internet en Cuba?

Para lograr conectarse a internet en Cuba es necesario adquirir una tarjeta de la compañía ETECSA, la cual tiene un costo promedio de 25 dólares o 453 pesos y trae 2,5 GB, 20 minutos y 20 SMS durante 30 días. Cabe destacar que el contenido del paquete comienza a contar una vez que permanezca activado.

Las tarjetas de la compañía ETECSA se compran con un tiempo determinado de uso, que puede ir desde 30 minutos a una hora. Esta vienen con un número de usuario y un código de acceso que se obtiene al raspar la credencial.

Aunque puede resultar una opción útil, estas tarjetas solo permiten a la población conectarse en zonas de empleo de internet, por lo que no se tendrá conexión en otras partes de la isla.

¿Cómo funciona el internet en Cuba? Este es el costo que los habitantes de la isla deben pagar para estar conectados|ETECSA

¿Cómo funciona el internet para turistas en Cuba?

Entonces, ¿qué pasa si soy turista y tengo planes de visitar la isla? En este tipo de casos, se recomienda adquirir la tarjeta de Cubacel, que te permite conectarte a internet en Cuba desde cualquier punto, sin necesidad de ir a los parques y plazas que tienen wifi público.

Esta última es muy sencilla de comprar, ya que únicamente necesitas acceder página oficial de Cubacel. Una vez dentro debes seleccionar la opción de 'Turista SIM Card' y rellenar los campos del formulario. Posteriormente, la solicitud pasará a aprobación, de ser positiva, podrás recogerla en el aeropuerto de tu llegada.