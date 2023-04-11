¿Cuál es la situación actual de Cuba en medio del embargo económico?

La situación actual de Cuba es difícil de determinar, ya que depende de las cifras que el gobierno de la isla da conocer, tras más de 60 años del embargo económico que impuso Estados Unidos en su contra. Al cierre del 2023, el gobierno cubano admitió un 40% de inflación a 12 meses en el mes de octubre; entre las razones que dan las autoridades a esta situación, están los efectos de la pandemia, el incremento de los precios internacionales y desde luego, el embargo de Estados Unidos hacia la isla.

El ministro de economía cubano, Alejandro Gil, pronosticó para el 2023 un crecimiento del 3 por ciento, basado en las percepciones del turismo y de la exportación de bienes.

Esto es lo que dicen las autoridades cubanas en sus medios oficiales, pero otra realidad es la que reflejan los medios de comunicación independientes o lo que retratan los cubanos que viven en la isla; así como aquellos que han emigrado y encuentran en las redes sociales una vía de comunicación al exterior.

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A partir de esos videos, se sabe de la escasez de productos básicos, como leche, harina, pan, productos de higiene personal, combustible y la denuncia actual, la falta de sal. Para este problema en específico las autoridades aseguran que sal hay, pero que está almacenada, por lo que se trata de un problema de distribución.

Es entonces cuando los cubanos piden a los visitantes, ya sean familiares o simples turistas que les lleven dichos productos.

Geografía y política de Cuba

Cuba es una isla de la Antillas del Mar Caribe con 15 provincias, 168 municipios y su capital, La Habana. Es una república socialista, sólo tiene un partido político el Partido Comunista de Cuba y de ahí emanan los candidatos a las distintas posiciones a las gubernaturas y al Parlamento Nacional, formado por 612 miembros elegidos por 5 años. Se rigen por la Constitución de la República de Cuba de 2019.

Ahí destaca que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y deber supremo de cada cubano; mientras que la traición a la patria es el más grave de los crímenes y quien la comete, está sujeto a las más severas sanciones.

En su relación con otros países, reafirma su voluntad de integración con América Latina y El Caribe, y promueve la unidad de todos los países del Tercer Mundo y deja claro su condena al imperialismo.

En sus fundamentos económicos basa su sistema en el socialismo, es decir el Estado dirige, regula y controla la actividad económica

¿Cómo se vive en Cuba?

Para saber cómo se vive en Cuba es necesario mirar a los medios locales independientes que publican lo que sucede en la isla, comparado con la información del único medio oficial, el diario Granma.

Como país comunista que es desde la llegada de Fidel Castro en 1959, el gobierno tiene el control sobre los medios de producción, medios de comunicación y propiedades. Asimismo es su responsabilidad garantizar la educación, la salud y la seguridad de su población.

Las redes sociales se han vuelto un escape para aquellos que quieren dar a conocer las carencias en la Isla. Recordemos que desde las protestas de julio de 2021, el gobierno de Cuba publicó un decreto en el que castiga el delito de “difamación” y se aplica a las publicaciones personales y a los comentarios que el gobierno considere ofensivos. Los periodistas y profesionales de la comunicación usan redes privadas o VPN que son muy costosas.

¿En qué trabajan los cubanos?

Los cubanos suelen trabajar en fábricas o negocios propiedad del gobierno. Sin embargo, ganan salarios bajos; a partir del primero de abril un sueldo mensual es de 1,950 pesos mexicanos al mes, según publica la página bdeex.com, que calcula el salario con base en las vacantes publicadas así como usuarios que habitan en Cuba.

Otra manera de ganar dinero es con negocios propios como: poner uñas, arreglar el cabello o micronegocios; siempre y cuanto cuenten con el permiso del gobierno y de pagar impuestos.