¿Qué es un embargo comercial como el que mantiene Estados Unidos sobre Cuba?

En agosto de 1960, cuando Fidel Castro y compañía tomaron el poder en Cuba, anunciaron la nacionalización de las empresas norteamericanas que operaban en la isla, decisión que a la fecha ha impedido el crecimiento de la isla, mientras los gobernantes aluden a un embargo comercial como la principal causa para obstruir el progreso de sus habitantes.

La medida ha sido fuertemente criticada por la comunidad internacional desde febrero de 1962, fecha en que fue establecido el "embargo total" por parte del gobierno de John F. Kennedy. De hecho, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado y votado a favor de retirar esta medida que, en su conjunto, califica como un "castigo unilateral".

Por su parte, Estados Unidos alega que busca una restitución de la vida democrática en Cuba, la cual han señalado que no existe desde la llegada de los revolucionarios al poder. Principalmente, por sus "decisiones arbitrarias" contra empresarios, ciudadanos y todo aquel que se pronuncie contra el régimen.

¿Qué es un embargo comercial?

Se trata de una restricción al comercio exterior que, casi siempre, está fundada bajo una razón política o de seguridad. En el momento en el que se anuncia un "embargo", se prohíbe la compraventa de diversos productos e insumos desde el país que recibe el castigo.

Usualmente, los embargos inician por una o varias resoluciones que el Consejo de Seguridad de la ONU ha emitido contra algún estado tras evaluar una serie de violaciones a derechos humanos o incumplimiento a tratados internacionales. Además, el embargo siempre es impuesto de forma unilateral.

Esta prohibición comercial entre ambos países también se hace extensiva, en algunos casos, a terceros involucrados que pretenden establecer empresas o adquirir productos y servicios de la nación "castigada". Sin embargo, en el caso de Cuba es importante mencionar que la isla tiene la libertad de atraer inversiones con cualquiera, situación contraria a la que sucede durante un "bloqueo" económico.

¿Qué diferencias hay entre un bloqueo y un embargo a un país?

El bloqueo económico tiene como fin aislar a una región o todo un país a través de la ruptura de sus vínculos comerciales, políticos, entre otros. Sin embargo, esto se hace bajo una intervención militar, la cual no ocurre actualmente en Cuba que alude un bloqueo, en lugar de un embargo, como la principal causa de su poco crecimiento.

La propia Carta de las Naciones Unidas establece el uso de sanciones económicas como el bloqueo, sin embargo, su aplicación está condicionada a la aprobación del Consejo de Seguridad. Uno de los ejemplos es el que se implementó contra Alemania por parte de Estados aliados durante la Guerra Mundial.

De esta manera, se puede identificar un embargo y un bloqueo bajo las siguientes premisas:

Embargo comercial: Decisión que prohíbe todo tipo de comercio entre ambos países, siempre respetando su soberanía, infraestructura y garantizando que la nación embargada pueda atraer inversión de terceros, como ocurre en el caso de Cuba, que no tiene limitante para hacer negocios, salvo con Estados Unidos.

Bloqueo económico: Política de aislamiento, de carácter militar, en contra una nación para evitar que utilice sus puertos, aeropuertos e instalaciones estratégicas para emprender relaciones comerciales con otros países.

¿Por qué Estados Unidos bloqueó a Cuba?

A pesar de que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba intentaron componerse hace unos años, el embargo económico se ha mantenido contra la Isla desde 1962, pero esa no fue la primera ocasión en que se frenó todo tipo de comercio entre ambos.

En 1958, el presidente Dwight D. Eisenhower frenó la venta de armas al régimen del dictador cubano Fulgencio Batista. Cuatro años después, con la llegada de los revolucionarios, Estados Unidos buscó continuar con la relación entre ambos, pero una decisión del gobierno de Cuba frenó las negociaciones.

Presumiblemente son archienemigos, pero #EstadosUnidos y #Cuba son en realidad #CómplicesDeLaDictadura que oprime a millones de personas en la isla.



Una crónica de Raziel Cruz | #NiBloqueoNiLibertad #NiPatriaNiVida #SOSCuba pic.twitter.com/kjPrR2iNEn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 11, 2023

Fidel Castro acusó a Estados Unidos de profundizar las desigualdades en la región, acusando intervención en varios países de América Latina. Por ello, nacionalizó todas las empresas norteamericanas que operaban en la isla, incluyendo refinerías y compañías azucareras.

En respuesta, el presidente John F. Kennedy inició una serie de sanciones que, años después, se consolidaría como un auténtico embargo comercial.