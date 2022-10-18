Cuba reemplaza a Ministro de Energía en medio de apagones recurrentes

Cuba reemplazó a su ministro de Energía y Minas, Nicolás Liván, y nombró en el cargo a Vicente de la O Levy, quien era titular del Grupo Empresarial de la Electrónica, informaron los medios estatales el lunes 17 de octubre. Este cambio sucede mientras el país se enfoca en contener los sucesivos apagones que han suscitado protestas en toda Cuba.

El Gobierno de Cuba dijo que al exministro de Energía y Minas, Nicolás Liván Arronte, se le asignarían nuevas funciones.

El anuncio no dejó claro la razón para reemplazar a Arronte como ministro de Energía, pero la decisión se produce cuando Cuba está luchando contra una de las peores crisis energéticas de su historia, agudizada por la pandemia de coronavirus y las fuertes sanciones implementadas bajo el gobierno del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, mismas que se han mantenido en gran medida bajo el mandato de su sucesor, Joe Biden.

De la O Levy, de 60 años, se desempeñó anteriormente como director de la Unión Eléctrica Nacional, el operador de la red del Estado, y en 2010 fue designado como jefe la misión energética de Venezuela, un aliado cercano de Cuba. Desde 2013 ocupó la responsabilidad de director del Grupo Empresarial de la Electrónica del Ministerio de Industrias.

Así mismo, Alfredo López Valdés fue designado como director general del sindicato eléctrico de Cuba en sustitución de Jorge Armando Cepero Hernández.

Designado Vicente de la O Levy nuevo Ministro de Energía y Minas 🇨🇺

Al Compañero Liván Arronte Cruz, quien se desempeñó como Ministro desde el 2019, se le reconoció el esfuerzo realizado y su consagración al trabajo. En consecuencia le serán asignadas nuevas responsabilidades. pic.twitter.com/FD5SBM7lY8 — Ministerio de Energía y Minas de Cuba (@EnergiaMinasCub) October 17, 2022

Crisis energética

Los apagones en Cuba se están durando entre 11 y 12 horas al día e, inclsuo, durante más tiempo. Hoy son un tema muy molesto para los ciudadanos.

Los apagones sucesivos de electricidad comenzaron a ser más frecuentes a principios de este año y se han extendido a todas las provincias de Cuba, incluyendo, más recientemente, La Habana.

Además, la red eléctrica de la Cuba colapsó tras el paso del huracán Ian a fines de septiembre por la región occidental del país, lo que provocó protestas dispersas en la capital cubana para exigir luz.