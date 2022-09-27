Huracán Ian, de categoría 3, golpea Cuba y amenaza a Florida

Durante la madrugada de este martes (27 de septiembre de 2022), el huracán Ian, de categoría 3, tocó tierra en La Coloma perteneciente a la provincia de Pinar del Río en el oeste de Cuba y conforme a su trayectoria, amenaza a la Florida.

Insmet, Instituto Meteorológico de Cuba, había señalado que la entonces tormenta, había ido ganando intensidad hasta convertirse en un huracán de categoría 3 (de 5 en la escala Saffir-Simpson), con vientos sostenidos de hasta 200 kilómetros por hora.

Pinar del Río es la provincia que se encuentra más al oeste de la isla caribeña y ante la situación el gobierno de Cuba estableció la fase de alerta ciclónica en al menos seis provincias occidentales, incluyendo a La Habana, capital de la nación. Todo mientras miles de residentes al oeste de la isla, se encuentran sin suministro eléctrico.

El huracán #Ian llegó a Cuba a las 3:20 am, cuando tocó tierra en La Coloma (Pinar del Río) 👉 https://t.co/sFRCRX4BLT Los residentes de esta provincia han pasado la madrugada en vilo en medio de vientos que superaron los 200 kilómetros por hora (Video: Tele Pinar) pic.twitter.com/lSdR1V0WeP — 14ymedio (@14ymedio) September 27, 2022

Cubanos pasan madrugada con lluvias y vientos superiores a 200 kilómetros por hora

El Instituto Meteorológico de Cuba estima que las afectaciones en la Isla Caribeña, podrían durar unas cuatro horas más, "hasta salir por un punto de la costa norte entre Puerto Esperanza en Viñalea y Santa Lucía en Minas de Matahambre". Aún y de categoría 3 pero el huracán Ian seguirá ganando fuerza mientras se dirige por el Golfo de México rumbo a Florida, donde su amenaza ya ha obligado a una serie de evacuaciones obligatorias.

Conforme al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), se espera que Ian provoque "marejadas ciclónicas que pueden ser mortales, vientos con fuerza de huracán, inundaciones repentinas y posibles deslizamientos de tierra en partes del oeste de Cuba a partir de esta noche y hasta el martes".

Centro Nacional de Huracanes de EU:

“Es posible un daño devastador si el núcleo de Ian se mueve en torno al oeste de Cuba.

Huracán Ian, de categoría 3, amenaza a Florida

Desde la mañana del lunes (26 de septiembre de 2022), cuando Ian se convirtió en un huracán de categoría 1, las autoridades del estado de Florida, hicieron un llamado a sus residentes para que hicieran "sus preparativos" para enfrentar la tormenta.

Conforme al pronóstico, luego de su paso por Cuba, el huracán Ian actualmente de categoría 3, seguirá una ruta por el noroeste del Caribe y se estima que llegará hasta la costa oeste de Florida para el día miércoles, lo hará a la altura de Tampa. Alerta máxima en Tampa por huracán Ian, Centro Nacional de Huracanes pronostica "casi el peor escenario''.